FDA lässt Astrazenecas Lynparza für Bauchspeicheldrüsenkrebs zu

30.12.2019 - 08:30 | Quelle: Dow Jones Newsw...

Von Sabela OjeaLONDON (Dow Jones)Der Pharmakonzern Astrazeneca hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für seine Arznei Lynparza als Erstlinien-Erhaltungstherapie für metastasierenden Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten. Astrazeneca erklärte mit Verweis auf die Phase-III-Polo-Studie, das Medikament habe das Risiko eines Fortschreitens der Krankheit oder des Todes bei Erwachsenen, deren Krebs nach mindestens 16 Wochen noch nicht fortgeschritten war, um 47 Prozent reduziert. Lynparza sei nun das einzige zugelassene, zielgerichtete Medikament für Biomarker-selektierte Patienten mit fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs, so Astrazeneca weiter.