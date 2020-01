FDA prüft Astrazeneca/Merck-Mittel in weiterer Indikation vorrangig

21.01.2020 - 13:34 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

07:34

12:34

Von Colin KellaherNEW YORK (Dow Jones)Die beiden Pharmakonzerne Astrazeneca und Merck & Co können bei ihrem Mittel Lynparza in den USA auf eine schnelle Zulassung in einer weiteren Indikation hoffen: Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft das Medikament nur auch vorrangig zur Behandlung einer Form von Prostatakrebs, wie der britische und der amerikanische Pharmakonzern mitteilten.Vor acht Tagen hatten die Konzerne bereits die vorrangige Prüfung von Lynparza in Kombination mit Bevacizumab zur Behandlung von fortgeschrittenem Eierstockkrebs durch die FDA bekanntgegeben.Die FDA prüft solche Medikamente vorrangig, die einen deutlichen Fortschritt in der Behandlung schwerer Krankheiten versprechen. Das verkürzt die Zeit bis zur Zulassung wichtiger Behandlungsoptionen. Astrazeneca und Merck arbeiten seit 2017 zusammen an der Entwicklung von Lynparza zur Bekämpfung verschiedener Krebserkrankungen. Die FDA habe sich zum Ziel gesetzt, im zweiten Quartal eine Entscheidung zu treffen, teilten die beiden Konzerne mit.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/sha/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.