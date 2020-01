Finanzausschuss berät über Kaufvertrag für Tesla-Fabrikgelände

09.01.2020 - 10:43 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

POTSDAM (dpa-AFX) - Im Brandenburger Landtag hat der Finanzausschuss mit den Beratungen über den Kaufvertrag für das Gelände der geplanten Fabrik des US-Elektroautoherstellers Tesla +3,84% begonnen. Vor Beginn der nichtöffentlichen Sitzung wollten sich am Donnerstag weder Finanzministerin Katrin Lange noch Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) zu dem Vertrag äußern. Umweltminister Axel Vogel (Grüne) sagte lediglich, es werde im Anschluss an die Sitzung eine Presseerklärung geben. Der Abgeordnete Philip Zeschmann von den oppositionellen Freien Wählern erklärte, es gebe für ihn noch viele offene Fragen, insbesondere zu geplanten Erweiterungen der Fabrik.Der Kaufpreis für das gut 300 Hektar große Gelände in Grünheide (Oder-Spree) soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei knapp 41 Millionen Euro liegen. Dort sollen vom Sommer 2021 an jährlich bis zu 500 000 Elektroautos der Typen Model 3 und Y gebaut werden. Allerdings muss auch der Vorstand von Tesla dem Kaufvertrag noch zustimmen./kp/DP/jhaQuelle: dpa-AFX