Finanzminister: Baldige Ernennung von neuem Renault-CEO

14.01.2020 - 10:44 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

04:44

09:44

Von Mauro OrruPARIS (Dow Jones)Die Sedisvakanz bei Renault könnte bald ein Ende haben. Der neue CEO des Autokonzerns könnte "in ein paar Tagen" ernannt werden, sagte der französische Finanzminister Bruno le Maire dem Fernsehsender CNEWS. Als Favorit gilt der kürzlich als Seat-Chef zurückgetretene Manager Luca de Meo.Chairman Jean-Dominique Senard und der Verwaltungsrat sind an der Sache dran", sagte le Maire. "Ich glaube, es ist eine Sache von Tagen, zumindest hoffe ich das, bis wir einen neuen CEO für Renault haben." Der französische Staat hält 15 Prozent an dem Autokonzern. Renault war für eine Stellungnahme unmittelbar nicht zu erreichen.Es wird erwartet, dass de Meo zum CEO ernannt wird. Er war bis zu seinem Rücktritt am 7. Januar Chef der Volkswagen-Tochter Seat.Seit dem Abgang des früheren Chefs Carlos Ghosn im Januar 2019 - zwei Monate nach dessen Verhaftung - übernahm zunächst Thierry Bollore den CEO-Posten. Er wurde im Oktober gefeuert, nachdem er eine unabhängige Prüfung der Untersuchungen des Allianz-Partners Nissan im Fall Ghosn gefordert hatte. Nissan wies die Forderungen zurück und warf Bollore eine zu große Nähe zu Ghosn vor.Bollore wurde durch Clotilde Delbos ersetzt, die seither als Interim-CEO die Geschäfte führt.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/mgo/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.