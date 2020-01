"Finanztransaktionssteuer" ist Börsen-Unwort des Jahres

14.01.2020 - 11:52 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

05:52

10:52

Von Herbert RudeFRANKFURT (Dow Jones)Die Düsseldorfer Börse hat "Finanztransaktionssteuer" zum Börsen-Unwort des Jahres gekürt. "In dem Begriff sehen die Börsen-Makler, Wertpapier-Händler und Handelsplatz-Mitarbeiter einen klassischen Etikettenschwindel", heißt es zu der Entscheidung, die in einer Umfrage gefällt wurde.Bei dem vom Bundesfinanzminister im letzten Jahr forcierten Projekt zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer handele es sich um eine Strafabgabe auf Aktiengeschäfte in europäischen Blue-Chip-Werten. Denn anders als das Wort es vermuten lässt, sollen nach den aktuellen Planungen lediglich die Käufe und Verkäufe börsennotierter Aktien von grundsätzlich soliden Großunternehmen besteuert werden.Die ursprüngliche Intention einer solchen Steuer zur Krisenprävention und Stabilisierung des Finanzsystems ist völlig aus den Augen verloren worden", sagt der Düsseldorfer Börsen-Geschäftsführer Thomas Dierkes.Die Plätze hinter "Finanztransaktionssteuer" belegen "Handelskrieg", "TINA" (There Is No Alternative) und "Grünes Gold" (für Cannabis-Aktien). Im vergangenen Jahr war "America First" zum Börsen-Unwort des Jahres gewählt worden.DJG/hru/errEND) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.