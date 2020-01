Fitch bestätigt Commerzbank mit BBB+; Ausblick negativ

21.01.2020 - 16:47 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätsbewertung der Commerzbank bestätigt. Sie gesteht der Bank weiterhin die Note BBB+ zu. Der Ausblick ist allerdings negativ.Der negative Ausblick sei dem Umstand geschuldet, dass die Commerzbank noch nicht bewiesen habe, dass ihre neue Geschäftsstrategie funktioniert und sie damit eine nachhaltige Verbesserung ihrer Performance erreichen wird, so Fitch.Gleichzeitig bescheinigt Fitch der Commerzbank eine solide Asset-Qualität, eine starke Liquidität und eine adäquate Kapitalausstattung. Damit würden negative Faktoren wie die niedrige Profitabilität ein Stück weit ausgeglichen.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/mgo/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.