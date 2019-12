Fitch hebt Argentinien-Rating wieder auf CC an

23.12.2019 - 18:37 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Fitch hat die Bonitätsnote Argentiniens nur drei Tage nach der Abstufung wieder erhöht. Die Agentur hatte Argentinien am Freitag auf Restricted Default (RD) von CC abgestuft, womit die Analysten dem Land einen teilweisen Zahlungsausfall bescheinigten. Sie begründeten dies mit der Entscheidung der argentinischen Regierung, die Rückzahlung kurzfristiger in Dollar denominierter Schuldtitel (LETES) aufzuschieben, womit das Land seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen sei. Mit dem Abschluss dieses Verfahrens sei nun der neue Rückzahlungs-Zeitplan in Kraft getreten. Die Note CC signalisiere nach wie vor eine hohe Wahrscheinlichkeit eines weiteren Zahlungsausfalls.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/mgo/razEND) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.