Fitch senkt Boeing-Rating auf A- von A

FRANKFURT (Dow Jones)Fitch hat das langfristige Rating von Boeing auf A- von zuvor A gesenkt. Das kurzfristige Rating wurde auf F2 von F1 nach unten genommen. Fitch folgte damit den Abstufungen durch andere Ratingagenturen. Der Schuldenstand von Boeing könnte in den kommenden zwei Quartalen um weitere 25 Prozent auf bis zu 34 Milliarden US-Dollar steigen, hieß es zur Begründung. Auslöser für diese Entwicklung dürften zunehmende Kundenentschädigungen und Lieferantenunterstützungen sein. Allerdings seien die Aufwendungen für das Flugverbot der 737 MAX, die Probleme beim Tankflugzeug KC-46 und die Verzögerungen bei der 777-X noch ungewiss.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/rosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.