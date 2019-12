Fitch stuft Argentinien auf RD von CC ab

20.12.2019 - 21:36 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Ratingagentur Fitch stuft Argentinien um zwei Stufen auf Restricted Default (RD) von CC ab, womit die Analysten dem Land einen teilweisen Zahlungsausfall bescheinigen. Sie begründen dies mit der Entscheidung der argentinischen Regierung vom Donnerstag, die Rückzahlung kurzfristiger in Dollar denominierter Schuldtitel (LETES) aufzuschieben. Nach den Kriterien von Fitch sei Argentinien damit seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen, heißt es.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com DJG/clnEND) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.