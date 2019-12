Flugzeugbauer Boeing tauscht CEO aus

23.12.2019 - 15:20 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (Dow Jones)Die Krise um den Problemflieger 737 Max ist Boeing-CEO Dennis A. Muilenberg zum Verhängnis geworden. Wie der Konzern mitteilte, wurde Chairman David L. Calhoun mit Wirkung zum 13. Januar 2020 zum CEO ernannt. Muilenburg habe seinen Posten als CEO und seinen Sitz im Board mit sofortiger Wirkung aufgegeben. Das Board habe den Führungswechsel als notwendig erachtet, um das Vertrauen in das Unternehmen wiederherzustellen.Muilenberg hat es nicht geschafft, der Krise um die 737 Max, die nach zwei Abstürzen innerhalb weniger Monate seit März diesen Jahres mit einem Flugverbot belegt ist, Herr zu werden. Das Flugverbot kostet den Konzern und seine Kunden Milliarden von Dollar. Zuletzt hatte Boeing angekündigt, die Produktion der 737 Max im Januar zu unterbrechen.Bis Calhoun sein neues Amt antritt, wird Finanzvorstand Greg Smith Boeing interimistisch als CEO führen.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/mgo/rosEND) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.