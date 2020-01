Fraport sieht in Frankfurt 2019 Passagierplus - Unsicherheiten wachsen

15.01.2020 - 07:25 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

01:25

06:25

FRANKFURT (Dow Jones)Die Fraport AG hat bei ihrem wichtigsten Flughafen Frankfurt 2019 mehr Passagiere befördert als im Vorjahr. Allerdings erzielte der Airport das Wachstum hauptsächlich in der ersten Jahreshälfte, während im zweiten Halbjahr auch wegen der Angebotsreduzierungen der Fluglinien im Winterflugplan weitgehend eine Stagnation verzeichnet wurde. In den Monaten November und Dezember waren die Passagierzahlen nach Angaben von Fraport erstmals seit November 2016 sogar rückläufig.Fraport-Chef Stefan Schulte erklärte, nach einer langen und außergewöhnlich starken Wachstumsphase in den vergangenen drei Jahren spüre man nun, dass sich die Luftfahrtbranche in einer Phase der Konsolidierung befinde. Mit Blick auf 2020 sagte er, die konjunkturellen sowie geopolitischen Unsicherheiten seien weiter gestiegen. Zudem würden einseitige nationale Maßnahmen wie die Erhöhung der Luftverkehrssteuer die deutsche Luftfahrtbranche zusätzlich belasten.Für 2019 berichtete der Flughafen Frankfurt ein Passagierwachstum von 1,5 Prozent auf über 70,5 Millionen Fluggäste. Das ist laut Fraport ein neuer Höchstwert. Mit 513.912 Starts und Landungen legte die Zahl der Flugbewegungen um 0,4 Prozent zu. Die Summe der Höchststartgewichte erhöhte sich um 0,8 Prozent auf etwa 31,9 Millionen Tonnen. Das Fracht-Aufkommen nahm aufgrund der anhaltend schwierigen weltweiten Wirtschaftslage um 3,9 Prozent auf 2,1 Millionen Tonnen ab. Im Dezember ging das Fluggastaufkommen in Frankfurt im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent auf 4,9 Millionen zurück. Das Frachtaufkommen sank um 7,4 Prozent.Bei den internationalen Beteiligungsflughäfen erreichte Fraport 2019 überwiegend ein Wachstum beim Passagieraufkommen. Die beiden brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre legten um 3,9 Prozent auf 15,5 Millionen Passagiere zu. Der peruanische Airport in Lima entwickelte sich wie schon in den Vorjahren mit einem Zuwachs von 6,6 Prozent. Einen Rückgang sah der Flughafen Ljubljana in Slowenien. Als Grund nannte Fraport unter anderem die Insolvenz der Adria Airways.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/cbr/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.