Fresenius platziert Anleihe über 750 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)Die Fresenius SE & Co KGaA hat eine Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro platziert. Sie hat den Angaben zufolge eine Laufzeit von acht Jahren und einen Kupon von 0,75 Prozent. Der Emissionskurs betrage 99,514 Prozent und die daraus resultierende Rendite liege bei 0,813 Prozent. Der Emissionserlös diene allgemeinen Geschäftszwecken, inklusive der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/bam/razEND) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.