Galp kauft ACS-Solarprojekte in Spanien für 2,2 Milliarden Euro

Von Pietro LombardiMADRID (Dow Jones)Der portugiesische Energiekonzern Galp rückt mit einem Zukauf nach eigenen Angaben zum führenden Solarstromanbieter auf der iberischen Halbinsel auf. Die Galp Energia SGPS SA übernimmt demnach von der Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS) für 2,2 Milliarden Euro deren spanische Aktivitäten im Photovoltaikgeschäft.Der Deal beinhalte bestehende Anlagen sowie Projekte, die in den kommenden Jahren entwickelt werden sollen mit einer Gesamtkapazität bis 2023 von 2,9 Gigawatt. Mit dem Strom könnten 1,8 Millionen Haushalte versorgte werden, hieß es.Galp will die Transaktion im zweiten Quartal abschließen. Dann würden 450 Millionen Euro der Gesamtsumme fließen. Zudem würden dann 430 Millionen Euro Schulden übernommen.Der Baukonzern ACS ist Mehrheitsaktionär von Hochtief.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/bam/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 23, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.