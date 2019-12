Genehmigungen für deutsche Rüstungsexporte auf Rekordniveau

27.12.2019 - 09:20 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Andrea ThomasBERLIN (Dow Jones)Der Wert der deutschen Rüstungsexportgenehmigungen hat in diesem Jahr ein Rekordvolumen von rund 7,95 Milliarden Euro erreicht. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage der Linken hervor. Damit hat das Volumen der Genehmigungen trotz der von der Koalition vereinbarten restriktiven Rüstungspolitik einen neuen Rekordwert nach dem bisherigen Spitzenwert von 7,86 Milliarden für das Gesamtjahr 2015 erreicht. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur DPA über die Zahlen berichtet.Sevim Dagdelen, abrüstungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, kritisierte die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung. "Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Minister Peter Altmaier haben die größten Steigerungen der Waffenexporte in der Geschichte der Bundesrepublik zu verantworten. Diese dramatischen Zahlen zeigen, dass das ganze System der Exportkontrolle schlicht nicht funktioniert. Wir brauchen jetzt endlich klare, gesetzliche Verbote von Waffenexporten", so Dagdelen zu den Zahlen.Besonders der Anstieg der Rüstungsexporte in Krisenländer wie Algerien, Spannungsgebiete wie Katar und kriegführende Staaten wie Ägypten und Emirate sei besorgniserregend.Bis zum 15. Dezember wurden Kriegswaffen im Wert von insgesamt 2,6 Milliarden genehmigt. Davon gingen 1,40 Milliarden Euro an Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Bei Nato- und Nato-gleichgestellten Ländern lag das Volumen bei 0,37 Milliarden und bei Drittländern bei 0,82 Milliarden.Das Genehmigungsvolumen von sonstigen Rüstungsgütern lag insgesamt bei 5,4 Milliarden Euro. Dabei gingen 1,70 Milliarden an EU-Länder, 0,96 Milliarden an Nato- und Nato-gleichgestellte Länder und 2,69 Milliarden an Drittländer.Das Bundeswirtschaftsministerium hatte im November betont, dass die Bundesregierung eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik verfolge.Bei den für 2019 erteilten Genehmigungen sticht Ungarn hervor. Von dort kam ein Großauftrag zum Bau von Panzern im Wert von 1,7 Milliarden Euro. Aber auch nach Algerien, Ägypten wurden Genehmigungen im Wert von je 0,8 Milliarden Euro erteilt. Bei den Vereinigten Arabischen Emiraten erreichte das Volumen 0,26 Milliarden.Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.comDJG/aat/jheEND) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.