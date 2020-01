General Motors präsentiert Roboter-Taxi für Mitfahrdienst Cruise

22.01.2020 - 09:37 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Tim Higgins und Mike ColiasSAN FRANCISCO (Dow Jones)General Motors hat ein neues selbstfahrendes Elektroauto vorgestellt, dessen Produktionpläne schon kurzfristig präsentiert werden sollen. Der sogenannte Cruise Origin des gleichnamigen Mitfahrdienstes sei quasi auf dem Weg, auch wirklich produziert zu werden, kündigte Cruise-Chef Dan Ammann an. Das Auto ohne Lenkrad und mit Schiebetüren soll Kern des geplanten Mitfahrdienstes Cruise von General Motors werden.Oft zeigten Autohersteller solche Konzeptautos, die dann mitunter gar nicht gebaut würden, so Ammann. "Dies ist (aber) ein vollständig entwickeltes Fahrzeug, das sich auf dem Weg zur Fertigung befindet", zeigte sich der Manager überzeugt, ohne Details zu nennen.Es ist damit unklar, wann das Auto verfügbar sein wird und dann auch tatsächlich auf Straßen fahren darf. Auch zum Preis machte Ammann keine Angaben. Die Produktionspläne sollen aber in wenigen Tagen angekündigt werden.Fest steht dagegen die Rollenverteilung bei dem Projekt. Während General Motors die Autos bauen werde, betreibe Cruise dann die Flotte für den eigenen Mitfahrdienst. Derzeit beschäftigt Cruise etwa 1.700 Mitarbeiter, vor rund einem Jahr waren es circa 1.000.GM hatte die Cruise Automation vor knapp vier Jahren für rund 1 Milliarde US-Dollar übernommen. Bei einer Finanzierungsrunde im Mai 2019 wurde Cruise bereits mit rund 19 Milliarden Dollar bewertet. Zuletzt hatte es aber diverse Rückschläge vor allem wegen Sicherheitsbedenken gegeben. Unter anderem hatte Ammann den Start des Services mit Roboter-Taxis vergangenen Sommer auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprünglich sollte der Dienst 2019 im größeren Maßstab starten.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/kla/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)