Genossenschaftsbanken steigern Kreditvergabe 2019 um 6 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)Die deutschen Genossenschaftsbanken haben im vergangenen Jahr mehr Kredite vergeben. Wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, steigerten die Genossenschaftsbanken das Kreditgeschäft 2019 um gut 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 626 Milliarden Euro.Auch im Umfeld eines harten Wettbewerbs und bei abgeschwächter Konjunktur sind die Kredite der Genossenschaftsbanken an den Mittelstand und Privatkunden solide gewachsen", sagte BVR-Präsidentin Marija Kolak. "Treiber des Kreditwachstums war die rege Nachfrage der Kunden nach langfristigen Wohnungsbaukrediten."Auf der Privatkundenseite stiegen die Kreditbestände um 5 Prozent auf 305 Milliarden Euro, bei Firmenkunden und sonstigen Kunden um rund 7 Prozent auf 321 Milliarden Euro.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/mgo/apoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.