Geschätzt vier Millionen Deutsche zahlen Spitzensteuersatz

20.01.2020 - 08:54 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

02:54

07:54

BERLIN (Dow Jones)Immer mehr Arbeitnehmer aus der deutschen Mittelschicht müssen den Spitzensteuersatz zahlen, der früher für Top-Gehälter reserviert war. Im bisher letzten abgeschlossenen Finanzjahr 2015 traf der Satz von 42 Prozent 3,5 Millionen Bürger. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor, berichtete die Süddeutsche Zeitung. Für 2018 schätzt die Regierung die Zahl demnach auf vier Millionen.Die Hälfte der Zahler verdient laut den Angaben 5.000 bis knapp 7.000 Euro brutto im Monat. Damit erfasst der Spitzensatz bereits Arbeitnehmer, die nur das 1,5-Fache des Durchschnittslohns bekommen. Im Jahr 1965 musste jemand das 15-Fache des Durchschnittslohns verdienen, um den Spitzensatz zu zahlen.Die Opposition hat angesichts der vollen Haushaltskassen bereits Entlastungen für die Mittelschicht gefordert. "Wir sollten Facharbeiter und Menschen mit mittleren Einkommen aus der Spitzenbesteuerung rausholen", sagte Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch dem Blatt und verlangte eine große Steuerreform, die kleine und mittlere Einkommen besserstelle. Auch FDP-Chef Christian Lindner verlangte eine Steuerreform und nannte es den Angaben zufolge "eine Schande, dass sich der Spitzensteuersatz tief in die arbeitende Mitte der Gesellschaft vorgefressen hat".Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.