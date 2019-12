GfK-Konsumklima erleidet unerwarteten Dämpfer

20.12.2019 - 08:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Andreas KißlerNÜRNBERG/BERLIN (Dow Jones)Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich entgegen den Erwartungen etwas eingetrübt. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Januar eine Abnahme ihres Indikators zum Konsumklima auf 9,6 Zähler von 9,7 Punkten im Vormonat. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten hingegen eine Zunahme auf 9,8 Zähler erwartet. Der konjunkturelle Gegenwind in Deutschland und vor allem die gesunkene Einkommenserwartung sorgen laut GfK dafür, dass das Konsumklima leicht verliere. Dagegen stemme sich jedoch die Anschaffungsneigung, die leicht zulege.In einem stürmischer werdenden konjunkturellen Umfeld erweist sich die Anschaffungsneigung auch zum Jahresende 2019 als ein Fels in der Brandung", erklärte GfK-Experte Rolf Bürkl. "Die Verbraucher lassen sich ihre Kauflaune bislang nicht verderben." Eine wichtige Stütze erfahre die Anschaffungsneigung dabei durch die Geldpolitik. Drohende Strafzinsen für Geldanlagen hätten die Sparneigung auf ein neues Allzeit-Tief stürzen lassen und machten das Sparen wenig attraktiv. "Für den Handel sind das im Jahresendspurt sicherlich gute Nachrichten", konstatierte Bürkl.Nach einer spürbaren Erholung im Vormonat erlitten die Konjunkturerwartungen im Dezember den Angaben zufolge wieder einen Rückschlag. Der Indikator verlor 6,1 auf minus 4,4 Punkte. Zu befürchten sei, "dass sich der Abwärtstrend weiter fortsetzt". Bei den Verbrauchern habe sich zuletzt offenbar der Eindruck verstärkt, dass sich die deutsche Konjunktur spürbar abschwächen werde. Den konjunkturellen Gegenwind bekamen auch die Einkommenserwartungen der Verbraucher verstärkt zu spüren. Der Indikator büßte 10,5 auf 35,0 Punkte ein.Trotz schwächerer Konjunktur- und Einkommensaussichten ließen sich die deutschen Verbraucher ihre Konsumlaune aber nicht verderben. Die Anschaffungsneigung gewann 2,2 auf 52,2 Zähler. Damit trotze "die Konsumlaune dem Gegenwind, der aktuell durch die spürbar gesunkene Einkommenserwartung herrscht".Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/smhEND) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.