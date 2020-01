GlobeNewswire/BioNTech übernimmt Neon um globale Führungsposition in T-Zell-Therapien zu stärken

16.01.2020 - 15:55 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

09:55

14:55

Erweiterung der wachsenden CAR-T und TCR Therapie-Pipeline von BioNTechdurch Ergänzung von Neoantigen-spezifischen Zelltherapien,einschließlich einer T-Zell-Therapie gegen shared-RAS OnkogeneBeschleunigung von BioNTechs globaler Expansion durch Aufbau einesUS-Forschungs- und EntwicklungsstandortsLangfristige Wertentwicklung für BioNTech- und Neon-Aktionäredurch Kombination von Ressourcen, Patenten und Pipeline-ProgrammenÜbertragung der Gesellschaftsanteile (Closing) im zweiten HalbjahrgeplantMAINZ, Deutschland und CAMBRIDGE, Mass., Jan. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE)BioNTech SE (NASDAQ: BNTX, ,,BioNTech" oder ,,das Unternehmen") undNeon Therapeutics, Inc. (Nasdaq: NTGN, "Neon") gaben heute bekannt, dasssie einen definitiven Merger-Vertrag abgeschlossen haben. Im Rahmen desMerger-Vertrags wird BioNTech Neon in einer All-Stock-Transaktion imWert von ca. 67,0 Mio. US-Dollar erwerben. Neon ist einBiotechnologie-Unternehmen, das neuartige T-Zell-Therapien auf der Basisvon Neoantigenen entwickelt. Nach Abschluss der Transaktion wird Neoneine Tochtergesellschaft der BioNTech, einem globalenBiotechnologieunternehmen, das sich auf die klinische Entwicklung vonpatientenindividuellen Immuntherapien zur Behandlung von Krebs undanderen schweren Erkrankungen fokussiert. Der Merger wird zweiOrganisationen vereinen, die sich durch eine Kultur fürbahnbrechende und translationale Wissenschaft auszeichnen sowie einegemeinsame Vision für die Zukunft der Krebsimmuntherapie teilen.,,Diese Übernahme passt zu unserer Strategie, BioNTechsPräsenz in den US weiter auszubauen und unsere Ressourcen zustärken, um unsere immuntherapeutische Pipeline weiter zustärken", sagte Prof. Ugur Sahin, CEO von BioNTech. ,,Ich freuemich besonders über den Zugewinn der von Neon entwickeltenadoptiven T-Zell- und Neoantigen-TCR-Zelltherapien, welche unsereProgramme und unseren Fokus auf solide Tumore ergänzen".,,Wir sind stolz auf alles, was wir seit der Gründung von Neonerreicht haben. Wir freuen uns nun, gemeinsam mit BioNTech daran zuarbeiten, ein Unternehmen aufzubauen, das lebensveränderndeImmuntherapieprodukte für Patienten mit verschiedenen Krebsartenentwickelt", sagte Hugh O'Dowd, CEO von Neon.Neon verfügt über eine fundierte Expertise in der Entwicklungvon Neoantigen-Therapien, sowohl als Impfstoff als auch alsT-Zell-Therapie. Neons am weitesten fortgeschrittener Produktkandidat,NEO-PTC-01, ist eine personalisierte, Neoantigen-adressierendeT-Zell-Therapie, die aus mehreren T-Zell-Populationen besteht und aufdie therapeutisch relevantesten Neoantigene aus dem Tumor eines jedenPatienten abzielt. Neon entwickelt auch einPräzisions-T-Zelltherapie-Programm, das auf gemeinsame Neoantigenein genetisch definierten Patientenpopulationen abzielt. DerHauptproduktkandidat dieses Ansatzes, NEO-STC-01, ist ein T-Zelltherapie,die auf gemeinsame RAS-Neoantigene abzielt. Darüber hinausverfügt Neon über Bibliotheken von qualitativ hochwertigenTCRs, die verschiedene gemeinsame Neoantigene HLA-übergreifendadressieren.Neons Pipeline wird durch seine Plattformtechnologien ergänzt,einschließlich RECON(R), einer durch maschinelles Lernenunterstützten Bioinformatikplattform, und NEO-STIM(TM), einemproprietären Verfahren zur direkten Stimulation, Aktivierung undExpansion von Neoantigen-adressierenden T-Zellen ex vivo.Details zur TransaktionIm Rahmen der endgültigen Merger-Vertrag wird Neon nach Abschlussder Übernahme mit Endor Lights, Inc. fusionieren, einem Unternehmenaus Delaware, das eine direkte, hundertprozentige Tochtergesellschaftvon BioNTech ist. Dadurch wird Neon zu einer hundertprozentigenTochtergesellschaft von BioNTech. Bei Abschluss der Übernahme wirdBioNTech 0,063 American Depositary Shares (ADS) (jede ADSrepräsentiert eine Stammaktie von BioNTech) ausgeben, welche dieNeon-Aktionäre im Austausch für jede ihrer Aktien an Neonerhalten. Das Umtauschverhältnis impliziert einen Transaktionswertvon 67 Millionen US-Dollar oder 2,18 US-Dollar pro Neon-Aktie, basierendauf dem Abschlusskurs der ADS von BioNTech von 34,55 US-Dollar amMittwoch den 15. Januar 2020.Die Transaktion wurde von den Vorständen von BioNTech und Neoneinstimmig genehmigt. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweitenQuartal 2020 abgeschlossen werden, unter dem Vorbehalt der Zustimmungder Neon-Aktionäre und der Erfüllung der üblichenAbschlussbedingungen. Bestimmte Aktionäre von Neon, die ca. 36Prozent der ausstehenden Neon-Aktien besitzen, habenStimmrechtsvereinbarungen abgeschlossen, in denen sie sich u.a.verpflichtet haben, unter Einhaltung der Vertragsbedingungen fürdie Neon-Übernahme zu stimmen.Ondra Partners fungiert als exklusiver Finanzberater von Neon undGoodwin Procter LLP fungiert als Rechtsberater von Neon. Duff & PhelpsLLC hat den Direktoren von Neon im Zusammenhang mit der Transaktion eine,,Fairness Opinion" zur Verfügung gestellt. Covington & Burling LLPfungiert als Rechtsberater von BioNTech.Über BioNTechBioNTech wurde 2008 auf dem fundamentalen Verständnisgegründet, dass jeder Tumor einzigartig ist und daher auch dieBehandlung eines jeden Patienten individuell gestaltet werden sollte.Die führenden Technologien des Unternehmens reichen vonindividualisierten Wirkstoffkandidaten auf mRNA-Basis und Therapien, dieauf innovativen chimären Antigen- oder T-Zell-Rezeptoren beruhen,bis zu neuartigen Checkpoint-Immunmodulatoren, zielgerichteterKrebsantikörper und niedermolekularen Wirkstoffen. BioNTech hatetablierte Kollaborationspartnerschaften mit sieben großenPharmaunternehmen wie Eli Lilly and Company, Genmab, Sanofi, BayerAnimal Health, Genentech, einer Tochtergesellschaft der Roche Gruppe,Genevant und Pfizer und hat über 150 Fachpublikationen zumwissenschaftlichen Ansatz veröffentlicht.Mehr Informationen finden Sie unter: www.BioNTech.deÜber NeonNeon ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das neuartige, auf Neoantigeneausgerichtete T-Zell-Therapien entwickelt, die die Behandlung von Krebsdurch die Ausrichtung des Immunsystems auf Neoantigene verändernsollen. Neon nutzt seine Neoantigen-Plattform, um sowohl personalisierteals auch präzise Neoantigen-gezielte T-Zell-Therapie-Kandidaten zuentwickeln. Neons am weitesten fortgeschrittenes Programm istNEO-PTC-01, ein personalisierter, neoantigen-gerichteterT-Zell-Therapie-Kandidat, der aus mehreren T-Zell-Populationen besteht,die auf die therapeutisch relevantesten Neoantigene aus den Tumoren dereinzelnen Patienten abzielen.Mehr Informationen finden Sie unter: www.neontherapeutics.comWichtige Zusatzinformationen und wo diese zu finden sindIm Zusammenhang mit dem geplanten Merger wird BioNTech bei derSecurities and Exchange Commission (der ,,SEC") eineRegistrierungserklärung (,,registration statement") überFormular F-4 einreichen, die ein Proxy-Statement des Unternehmens A undeinen Börsenprospekt von BioNTech sowie eventuell weitere relevanteDokumente von BioNTech und dem Neon enthält. Das endgültigeProxy-Statement wird den Anteilseignern des Unternehmens A zugesandt.INVESTOREN UND AKTIONÄRE SIND ERSUCHT, DIEREGISTRIERUNGSERKLÄRUNG AUF FORMULAR F-4 UND DAS PROXY-STATEMENT /DEN PROSPEKT SOWIE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESENDOKUMENTEN UND ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE ZU LESEN, DIE IMZUSAMMENHANG MIT DEM VORGESCHLAGENEN MERGER BEI DER SEC ZU REGISTRIERENSIND, WEIL DIESE DOKUMENTE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER BIONTECH,NEON UND DEN VORGESCHLAGENEN MERGER ENTHALTEN.Investoren und Aktionäre können Kopien dieser Dokumentekostenlos über die Website der SEC unter www.sec.gov oder vonBioNTech auf der Website unter https://biontech.de oder von Neon auf derWebsite unter https://neon.com. einsehen. Dokumente, die von BioNTechbei der SEC eingereicht wurden, können kostenlos auf der Websitevon BioNTech unter der Rubrik ,,Investoren und Medien" abgerufen werdenoder alternativ telefonisch oder postalisch bei der BioNTech unter derAdresse An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, angefragt werden. Dokumente,die von Neon bei der SEC eingereicht wurden, sind kostenlos auf derWebsite von Neon unter https://companyatherapeutics.com unter der Rubrik,,Investor Resources" erhältlich oder können alternativ beitelefonisch oder postalisch bei Neon unter der Adresse Erie Street,Suite 110, Cambridge, MA 02139 angefragt werden.Kein Angebot oder AufforderungDiese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren odereine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Genehmigung in Bezug auf diegeplante Transaktion dar. Ein Angebot von Wertpapieren ist nur auf derGrundlage eines Prospekts zulässig, das den Anforderungen vonAbschnitt 10 des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in seinerjeweils gültigen Fassung und den sonstigen geltenden Gesetzenentspricht.Teilnehmer der Proxy-SolicitationBioNTech und Neon sowie einige ihrer Vorstandsmitglieder bzw. Direktoren,Executive Officer, leitende Angestellte und Mitarbeiter können alsTeilnehmer an der Proxy-Solicitation von Neon im Hinblick auf dengeplanten Merger gemäß den Regeln der SEC angesehen werden.Informationen zu den Direktoren und Executive Officer von Neon findenSie in dem endgültigen Proxy-Statement von Neon vom 26. April 2019für die Jahreshauptversammlung 2019 und in einigen aktuellenBerichten auf Formular 8-K. Informationen zu den Direktoren und(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)