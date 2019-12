GlobeNewswire: Euro Manganese gibt Ernennung des neuen CFO bekannt

18.12.2019 - 21:15 | Quelle: GlobeNewswire | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Euro Manganese gibt Ernennung des neuen CFO bekannt VANCOUVER, British Columbia, Dec. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das „ Unternehmen “ oder „ EMN “) freut sich, die Ernennung von Martina Blahova zum Chief Financial Officer des Unternehmens mit Wirkung zum 1. Januar 2020 bekannt zu geben. Im Rahmen der langjährigen Nachfolgeplanung des Unternehmens wird Martina Blahova Pierre Massé ersetzen, der zum 31. Dezember 2019 in den Ruhestand tritt. Herr Massé wird mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang zu unterstützen, und weiterhin zur Verfügung stehen, um während dieser Übergangsphase Beratung und Hilfestellung anzubieten. Marco Romero, President und CEO von EMN, sagte dazu: „Pierre Massé trat kurz nach der Gründung in das Unternehmen ein und ist seit vier Jahren ein wichtiges Mitglied des Managements. Das gesamte EMN-Team dankt ihm für seine vielen wertvollen Beiträge und sein Engagement für finanzielle Disziplin. Seine umfangreichen Erfahrungen in den Bereichen Ressourcenentwicklung, Bergbau und Finanzen haben EMN in den ersten Jahren des Bestehens zu einem starken Fundament verholfen und es uns ermöglicht, das Unternehmen gut für eine, wie wir hoffen, erfolgreiche Zukunft zu positionieren. Sein kluger Rat und sein Humor werden fehlen. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand.“ Martina Blahova kam im September 2018 als Corporate Controller zu Euro Manganese. Davor war sie Managerin im Bereich Financial Reporting bei SSR Mining Inc., einem Edelmetallproduzenten mit mehreren Betrieben. Sie arbeitete zudem in der Buchführungsberatung und war Managerin im Bereich der Finanzplanung und -analyse für die tschechische Tochtergesellschaft von Rheinmetall Group AG, einem weltweiten Anbieter von Modulen und Systemen für die Automobil- und Verteidigungsindustrie. Davor war Blahova bei PricewaterhouseCoopers in immer höheren Positionen tätig und arbeitete in den Büros des Unternehmens in Prag und Reading (UK). Sie erhielt ihre ACCA-Qualifizierung (UK) während ihrer Arbeit in der Prager Niederlassung von Ernst & Young. Martina Blahova ist ein Fellow Certified Chartered Accountant im Vereinigten Königreich und ein Chartered Professional Accountant (CGA) in Kanada. Blahova spricht Tschechisch, Englisch, Deutsch und Französisch, hat einen Master-Abschluss in Volkswirtschaft mit Schwerpunkt internationaler Handel von der Wirtschaftsuniversität Prag und einen Master of International Business von der Université d'Orléans, Frankreich . Romero fügte hinzu: „Martina Blahova hat wesentlich dazu beigetragen, die Finanzberichterstattung, die Finanzplanung und -analyse des Unternehmens zu stärken und unsere Meldepflichten als Unternehmen mit Doppellisting zu erfüllen. Sie hat auch an unserer strategischen Planung mitgewirkt. Martina Blahova unterstützt EMN mit außergewöhnlichen Fähigkeiten in den Bereichen Rechnungswesen, Kapitalmanagement, interne Kontrollen und Finanzen. Sie verfügt über umfangreiche Managementerfahrung. Dies umfasst Tätigkeiten in der Tschechischen Republik in leitender Funktion in den Bereichen Finanzen und Rechnungswesen. Wir heißen sie in unserem Senior-Managementteam herzlich willkommen.“ Über Euro Manganese Inc. Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Evaluierung und Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das vorgeschlagene Projekt befasst sich mit der Aufbereitung bedeutender Manganlagerstätten in historischen Abraumhalden, die strategisch günstig in der Tschechischen Republik gelegen sind. Ziel des Unternehmens EMN ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Rohstoffproduzent von ultrahochreinen Manganprodukten im Herzen Europas zu werden, der sowohl die Industrie für Lithium-Ionen-Batterien als auch die Hersteller von Spezialstahl- und Aluminiumlegierungen versorgt. Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Kontakt: Marco A. Romero President & CEO 604-681-1010 Durchwahl 101 Fausto Taddei Vice President Corp. Development & Corp. Secretary 604-681-1010 Durchwahl 105 E-Mail: info@mn25.ca Website: www.mn25.ca Anschrift des Unternehmens: 1500 – 1040 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia, Kanada, V6E 4H8