GlobeNewswire/HWPL:Afirma ia pan-religioas alarmeaz Consiliul Cre tin al Coreei

06.01.2020 - 09:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

03:00

08:00

SEOUL, South Korea, Jan. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) Urm toarea este odeclara ie din parta HWPL:Pe data de 28 decembrie, în jur de 50 de lideri religio iremarcabili din Coreea de Sud au emis o declara ie comun cu privire lacontroversele care decurg din discursurile de ur i activit ileantiguvernamentale ale pastorului prezbiterian reverend Jun Kwang-hoon.Evenimentul a fost organizat de c tre Federa ia Cre tin Anticorup ie isponsorizat de c tre Asocia ia Pan-Religioas . În declara ie,liderii religio i ,,îl denun pe pastorul Jeon pentru p catelecomise, precum conflict i divizare social " din cauza afirma iilor sale,cum ar fi ,,Doamne, dac te amesteci, te voi omorî.", ,,Islamul ihomosexualitatea sunt boli", i ,,Femeile spun cuvintele Satanei." Deasemenea, au fost f cute i alte afirma ii discriminatorii la adresafemeilor i a budismului.În octombrie 2019, pastorul Jun a condus un protestanti-guvernamental i a insistat c Pre edintele Coreei de Sud, MoonJae-In este un spion care ,,conduce ara în ruin ." Îngrijorrile sunt în cre tere în leg tur cu Consiliul Cre tin alCoreei i revendul Jun, deoarece Constitu ia sud-coreean prevedesepararea religiei i a statului.Massimo Introvigne, sociolog italian i directorul Centrului pentruStudii asupra Noilor Religii (CESNUR), cea mai mare organiza ie internaional care cerceteaz noile mi c ri religioase, a subliniat ,,activit ileConsiliului Cre tin al Coreei i ale pastorului Jun Kwang-hoon provoacîngrijorare la nivel interna ional. Pe lâng activit ilepolitice radicale, Consiliul Cre tin al Coreei i pastorul Jun rspândesc intoleran religioas în Coreea i în str in tateprin discursul plin de ur i de discriminare asupra grupurilor pe care eile eticheteaz drept ,,eretice.",,De-a lungul activit ilor politice, presa occidental puncteaz faptul cîn urma afirma iilor anti-sociale, anti-religioase, anti-na ionaleale pastorului Jun, acesta poate fi numit un ,,inamic public", a afirmatVen. Hyewon, reprezentantul Summitului Lumii Budiste din Coreea de Sud.(https://www.nytimes.com/2019/11/08/world/asia/jun-kwang-hoon-pastor-.html)Photos accompanying this announcement are available athttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fadbd6de-3f44-48f4-bd2b-7ede5be0e3cc/rohttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/856644a5-5d91-475a-b4cd-8ac90233ed14/rocontactMs. Luna Kim (Romania)+40767858148(END) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)