GlobeNewswire/STMicroelectronics annonce l'heure de diffusion de ses résultats financiers du 4ème trimestre et de l'exercice 2019 ainsi que de la conférence téléphonique

PR Ndeg. C2933CSTMicroelectronics annonce l'heure de diffusion de ses résultatsfinanciers du 4(ème) trimestre et de l'exercice 2019 ainsi que dela conférence téléphoniqueGenève, le 6 janvier 2020 STMicroelectronics (NYSE :STM), unleader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applicationsélectroniques, annonce la publication de ses résultatsfinanciers du quatrième trimestre et de l'exercice 2019 le jeudi 23janvier 2020, avant l'ouverture des marchés européens.Le communiqué de presse sera disponible immédiatement sur lesite de la Société à l'adresse suivante :https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ITlhhyKLpr-L6yg70VvMjsPj1W_MFEYUlRnrcF7OMoYsoRKjDItkRVKur2KPO-l2fyM4TWftBQyU8D8pMH1YZQwww.st.com.STMicroelectronics tiendra une conférence téléphoniqueavec les analystes, les investisseurs et les journalistes, afin decommenter les résultats financiers du quatrième trimestre etde l'année 2019 et les perspectives actuelles de l'activité dela Société, le 23 janvier 2020 à 9h30 Central EuropeanTime (CET) / 3h30 U.S. Eastern Time (ET).Cette conférence téléphonique sera retransmise en direct(en mode d'écoute uniquement) sur le site internet de ST àl'adresse suivante :https://www.globenewswire.com/Tracker?data=T_gmB84wkr_a-goHZV2d43jm_avX8_KcloD7op34a3mEjLMr0liCzjpYQ0a6Z55lKtOmhzAHZI4sIHAcgwOCDtCkM7igm2nvli3NJowvrAU=http://investors.st.com et sera également disponible par la suitejusqu'au 7 février 2020.À propos de STMicroelectronicsST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournitdes produits et des solutions intelligents qui consomment peud'énergie et sont au cœur de l'électronique que chacunutilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, etavec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile,les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et àdévelopper les nouvelles générations d'appareils mobileset de l'Internet des objets.Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieuxprofiter de la vie, ST est synonyme de << life.augmented >>.En 2018, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 9,66milliards de dollars auprès de plus100 000 clients à travers le monde. Des informationscomplémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.Pour plus d'information :Contact presse :Nelly DimeyTél : 01.58.07.77.85Mobile : 06.75.00.73.39nelly.dimey@st.comhttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=Yc0gtcFp6p_Q5VhBgsKK7z3kOmyAoHEUFUovJTzmkS08YaMhseqIBw9yzh2Y2U95h2jJytDnwSQPyttKMAYc1p9mWb7JARsOWX-bhmT3Fqw=Relations avec les InvestisseursCéline BerthierTél : +41.22.929.58.12celine.berthier@st.comhttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=2V7ReYEIwLVq9MbaAsUvgQja6drVIoYi2oT_6ClRGHUHiKATe-WwFvKwRFvlKqJyb86UCqsJ9bdeuYWoZpUVL9cbP6pOXonF4wwFzCn_xFA=Pièce jointeC2933C Jan 6 2020 Q4 and Full year 2019 - Earnings Timing_FR FINALPOUR PUBLICATIONhttps://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/8ff7e0fa-c4a7-450b-8c39-b70b0e57902c(END) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)