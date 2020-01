GlobeNewswire/Studie von Yunus Social Business zeigt: ,Intra'preneurship motiviert Mitarbeiter, führt zu mehr Innovation und regt die Transformation von Unternehmen an

21.01.2020 - 21:46 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Im Rahmen der auf dem Weltwirtschaftsforum in Davosveröffentlichten internationalen Studie sind mehr als 50Führungskräfte und Social Intrapreneurs (SIs) von fast 50multinationalen Spitzenunternehmen, darunter IKEA, Morgan Stanley, BASF,Allianz, Renault und SAP, befragt wordenDAVOS, Schweiz, Jan. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) Yunus Social Businesshttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=VIA9ZI6dsL9uvY4K4yHYcCyZvYWYCesioDtTGLboAir3m0G39NmD8VEiAlhFpk8d88LCcR2Tr5RTMfklKHh9ORNoMeLDyabtQE0wIt8tXIk=, eine Organisation, die Armut mit unternehmerischen Mittelnbekämpft, hat heute auf dem Weltwirtschaftsforum eineinternationale Forschungsstudie über Social Intrapreneurship (SI)veröffentlicht. Die Studie wurde von einem Konsortium unter derLeitung von Yunus Social Business (YSB) zusammen mit den PartnernPorticus, der Schwab Foundation des Weltwirtschaftsforums und demHoffmann Institute for Business and Society der INSEADdurchgeführt. In der neunmonatigen Studie wurden mehr als 50weltweit tätige Führungskräfte und Social Intrapreneursvon multinationalen Großunternehmen wie IKEA, Morgan Stanley, BASF,Renault, Novartis, Allianz und SAP befragt.In,,Business as Unusual:https://www.globenewswire.com/Tracker?data=0cFG4eHpjkUfbKb3Finnq-TKFNkStxrRSY5FnDLOC21ZPnPxw091kLT4amt85JPI2hoVH5oHw3Mj0C1KsYZyWWfm7i1jf2Usa6Yd45RFyA55yn7y3hJaHTup18djQgmdHow Social Intrapreneurs Can Turn Companies into a Force for Goodhttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=7z8aRBjfSqn8SjzeIgnFfg1BIYXkb0agtvAAU5d4OLkJtyLlEpV2xRdzOhCyOgQcfbPNLNMvQJU1FJnTiAyaQF9K1nkMbGbGty8fj1TomIyT12NvQHC1qIG8CxHxp2yVQdrcW3ZduufHlo6-x_AVklvRhSZIAOBJ3P2YDnprC6SLmaGLYE30Gsh4LIdhbj7p" wird festgestellt, dass SI nicht nur wichtige gesellschaftlicheProbleme angeht, sondern auch intern Mitarbeiter motiviert und dieMitarbeiterqualifikation verbessert (77 %), die Innovationskrafterhöht (50 %) und als Katalysator für eine positiveUnternehmenstransformation fungiert (61 %).,,Die Privatwirtschaft muss mehr tun, wenn der Planet die Chance habensoll, die Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zuerreichen", so Saskia Bruysten, CEO und Mitbegründerin von YunusSocial Business. ,,Vor zehn Jahren hatten die CEOs noch nicht verstanden,welche Rolle Unternehmen in der existenziellen Krise spielen, mit derunsere Welt konfrontiert ist. Zum Glück tun die meisten von ihnenes jetzt, und wir hoffen, dass Führungskräfte unseren Berichtnutzen können, um von Ankündigungen zu konkretenMaßnahmen überzugehen. Im SI-Leitfaden unseres Berichts findensie praktische Tools, die sie benötigen, um die größtenHerausforderungen der Welt mithilfe von Social Intrapreneurship zubewältigen und dabei die Möglichkeiten ihres eigenesKerngeschäfts zu nutzen."Die forensische Arbeit beim Identifizieren und Finden von SocialIntrapreneurs förderte ein Ökosystem von fast 200verschiedenen Teilnehmenden zu Tage.Weitere wichtige Erkenntnisse der Studie:SI-Initiativen verbessern die Mitarbeiterbindung, die Zufriedenheit unddie Qualifikation der Mitarbeiter sowie die Attraktivität alsArbeitgeber (77 %). SI kann als HR-Geheimwaffe eingesetzt werden. Ineinem stark umkämpften Beschäftigungsumfeld hat die Gewinnungund Bindung von Spitzenkräften, insbesondere in Bezug auf diesinnorientierten Millennials, eine hohe Priorität fürUnternehmen.76 % der Befragten, bei denen die Führungsebene in einer Phase derInitiative beteiligt war, bezeichneten dies als einen wichtigenErfolgsfaktor für ihre SI-Initiative. Führungskräfte undwichtige Entscheidungsträger müssen sich der drängendstensozialen und ökologischen Probleme bewusst sein, die sich auf ihreWertschöpfungskette auswirken.Strategische Ausrichtung: 90 % der Initiativen, an denen sich dieFührungsebene beteiligte, waren am Kerngeschäft desUnternehmens ausgerichtet. Die Initiativen, die es am schwersten hatten,Aufmerksamkeit von der Führungsebene zu erhalten, waren diejenigen,die hauptsächlich als innovative CSR-Initiativen (Corporate SocialResponsibility) gestartet wurden.Die Messung und Bewertung der Auswirkungen von SI-Initiativen ist vonentscheidender Bedeutung, um die Vorteile für Unternehmen undGesellschaft vollständig beurteilen zu können.Die Macht eines sinnstiftenden Ziels: Erfolgreiches SocialIntrapreneurship beginnt mit intrinsischer Motivation 59 % derbefragten Intrapreneurs gaben an, dass sie von der explizitenStellungnahme ihres Unternehmens zu Zielen und Werten inspiriert wurden.,,Eine unserer überraschendsten Erkenntnisse war, dass dasgrößte Hindernis bei der Umsetzung einer sozialen Initiativeinterne Hürden sind", so Bruysten mit der Anmerkung, dass 84 % derBefragten angaben, dass interne Hindernisse eine größereHerausforderung seien als externe. ,,Ein Studienteilnehmer fasste dieinternen Hindernisse treffend zusammen, indem er sie als das ,Immunsystem des Unternehmens, das alles angreift, was nicht nachGewinnmaximierung aussieht' bezeichnet hat. Das bedeutet zum Beispiel,dass es für Social Intrapreneurs schwieriger ist, interneBeteiligung und notwendige Ressourcen zu erhalten, als Medikamente odersauberes Trinkwasser für die ländlichen Gebiete Afrikasbereitzustellen. CEOs, die SIs nicht nutzen, lassen sich enorme Chancenentgehen.",,Business as Unusual: How Social Intrapreneurs Can Turn Companies intoa Force for Good", ,,The Social Intrapreneurs' Playbook" und 16Fallstudien von Führungskräften (etwa von Novartis, SAP,Morgan Stanley und Total) stehen heute auch zum Download unterwww.yunussb.com/business-as-unusual zur Verfügung.Über Yunus Social BusinessYunus Social Business (YSB)https://www.globenewswire.com/Tracker?data=VIA9ZI6dsL9uvY4K4yHYcHu8laaqOZyymp_zgXezFlEpmB3kfG6hltwCSXxmRYONg4bo33P7L8hkLFpc94p6HN_3Cq-hgYwReDCwhHSSd9c=glaubt daran, dass Armut mit unternehmerischen Mitteln erfolgreichbekämpft werden kann, ein Modell, das von unserem Mitbegründer,dem Friedensnobelpreisträger Prof. Muhammad Yunus, entwickeltwurde. YSB hat weltweit mehr als 1.800 Social Entrepreneursunterstützt oder in diese investiert, um sinnvolle sozialeUnternehmen in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung,Mobilität, sauberes Wasser und Energie aufzubauen. Wirbeschleunigen zudem die Unternehmenstransformation hin zu Unternehmen,deren Leistung unterm Strich positiv für die Menschen und denPlaneten ist, indem wir ihre Kernkompetenzen auf die größtenHerausforderungen der Menschheit anwenden. Die 2011 gegründeteOrganisation YSB hat ihren Hauptsitz in Berlin und wird vonMitbegründerin und CEO Saskia Bruysten geleitet. WeitereInformationen über YSB finden Sie auf Facebookhttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=BIi_5G4wHL0IbNF1et82o3wpjn4idk5KId45lW0FlR4-_k0TPI1dh5wvhllFoYH9jigCSZEyH-NvoTfgcOxzhCfaAFWP3GQsELHZsEyGAd4=, Twitterhttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=yulcZJm4q8s_LNUvhcog0A10GQ5Fm2mxM0huXSheuLYOBT2ag_d8sxQaLeZl9JMX-swoawgh9wHBe7VMKxeGJAund LinkedInhttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=GLGsGJLPU-QPP0E5dk2hJLwMp6LM4os-Ugqm0AzTvVXwAhPTlrTu4-eyq_Yej1VEm9W-WJXGRCXEdZz4slkh0cYlS827xXJTqoHdxE8NoZRPYOX9FSZuTboPoGUwOyWLoder besuchen Sie uns unter https://www.yunussb.com.Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unterhttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e80437b0-f46e-442e-827a-7308ba211e13(END) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)