GlobeNewswire: TrueCommerce in „Worldwide Product Information Management Applications for Commerce 2019–2020“ von IDC MarketScape als Contender gewürdigt

TrueCommerce in „Worldwide Product Information Management Applications for Commerce 2019–2020“ von IDC MarketScape als Contender gewürdigt PITTSBURGH, Jan. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Lösungen im Bereich Konnektivität, Integration und Unified Commerce für Handelspartner, gibt bekannt, dass es in „Worldwide Product Information Management Applications for Commerce 2019–2020“ von IDC MarketScape in der Kategorie Contender eingestuft wurde. i In dem Bericht von IDC MarketScape wird die Tatsache, dass der „TrueCommerce Product Manager auf der TrueCommerce-Handelsplattform Foundry aufbaut“, als eine der Stärken von TrueCommerce genannt. „Für TrueCommerce ist es eine große Ehre, von IDC MarketScape in diesem Bereich, der eine Ergänzung unserer Foundry-Plattform darstellt, als Contender eingestuft zu werden“, so Ross Elliott, Geschäftsführer von TrueCommerce.„Dies bestätigt, dass unser PIM-Konzept solide ist und großes Potenzial hat, ein entscheidender Bestandteil unserer Angebote im Bereich Unified Commerce zu werden.Es wurden bereits erste Pilotprojekte umgesetzt, und unsere Kunden verzeichnen längst positive Ergebnisse.“ IDC MarketScape empfiehlt „Marken und Einzelhändlern in Nordamerika, die ihre Vertriebskanäle um SaaS erweitern möchten“, TrueCommerce als Anbieter in Betracht zu ziehen. „Unsere Product Manager-Lösung wird stetig weiterentwickelt, und TrueCommerce hat dank der Teilnahme an der IDC MarketScape-Studie einen interessanten Einblick in zusätzliche Aspekte erhalten, mit denen wir unsere Produkt-Roadmap in Zukunft erweitern werden“, fügt Elliott hinzu. TrueCommerce Foundry bietet eine breite Palette von Unified-Commerce-Services und -Anwendungen, die Kunden, Lieferanten, Vertriebskanäle und Systeme miteinander vernetzen.Diese Plattform revolutioniert die Transparenz und die Zusammenarbeit in der Lieferkette, indem es Unternehmen dabei unterstützt, das Beste aus Omni-Channel-Initiativen herauszuholen. Dazu dienen Business-P2P-Konnektivität, Auftragsverwaltung, kollaborative Nachschubplanung, intelligentes Fulfillment, funktionsübergreifende Analytik und Management der Produktinformationen. Die Lösung baut auf dem Global Commerce Network von TrueCommerce auf, das mehr als 92.000 angeschlossene Händler, Distributoren und Logistikdienstleister umfasst.TrueCommerce ist ein echter Managed-Services-Anbieter, der den Onboarding-Prozess für neue Handelspartner sowie handelspartnerspezifische Zuordnungs- und Etikettierungsänderungen verwaltet. Über IDC MarketScape: Das Anbieteranalysemodell IDC MarketScape bietet einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt.Bei der Forschungsmethodik kommt ein strenges Bewertungsverfahren zum Einsatz, das sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und eine grafische Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes ermöglicht.IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem IT- und Telekommunikationsanbieter bezüglich ihrer Produkt- und Serviceangebote, ihres Leistungsvermögens und ihrer Strategien sowie aktueller und zukünftiger Faktoren für den Markterfolg verglichen werden können.Darüber hinaus erhalten Technologiekäufer damit eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen ihrer aktuellen und potenziellen Anbieter. Über TrueCommerce TrueCommerce bietet die umfassendste Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit der gesamten Lieferkette zu vernetzen, indem es alles von EDI über das Bestandsmanagement bis hin zum Fulfillment, zu digitalen Storefronts und Marktplätzen, zu Ihrem Geschäftssystem und zu allem, was sonst noch kommen mag, integriert.Um in dem dynamischen globalen Marktumfeld von heute führend zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, Geschäfte in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig zu tätigen.Aber allzu oft ist dies gleichbedeutend mit zu vielen Lösungen und zu hohem Integrationsaufwand.Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, besser vernetzt, besser unterstützt und besser auf die Zukunft vorbereitet zu sein.Deshalb vertrauen Tausende von Unternehmen – vom Startup bis zum globalen Fortune 100 aus den verschiedensten Branchen – auf uns. TrueCommerce:Do business in every direction Weitere Informationen finden Sie unter https://www.truecommerce.com . Media Contact Yegor Kuznetsov, TrueCommerce 703-209-0167 yegor.kuznetsov@truecommerce.com i IDC MarketScape:Worldwide Product Information Management Applications for Commerce 2019–2020 Vendor Assessment, Dokumentnr. US45353419, Dezember 2019