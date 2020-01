Gold wird wieder gekauft! Nachdem sich die Käufer im Gold ab September zurückzogen, scheint man jetzt wieder deutlich mehr Interesse am glänzenden Edelmetall zu haben. Bereits seit der zweiten Jahreshälfte 2018 dominieren die Käufer im Gold wieder das Kursgeschehen und etablierten ihrerseits einen mittelfristigen Aufwärtstrend. Diese erreichte in diesem Jahr ein Hoch bei 1557 USD und ging dort im September in eine Korrektur über. Hierbei kam es zwischenzeitlich zwar immer wieder zu neuen Tiefs, wirklichen Druck konnten die Verkäufer aber nie ausüben. Stattdessen zeigte sich relativ schnell neues Kaufinteresse und aus diesem Wechselspiel erwuchs eine bullische Chartformation. Von September bis in den Dezember hinein bildete sich im Gold ein bullischer Keil, der einen Ausbruch nach oben erwarten ließ. Dieser Ausbruch konnte während der Feiertage vollzogen werden. Bereits einen Tag vor Weihnachten kam es erstmals zu einem Tagesschlusskurs oberhalb der deckelnden Keilbegrenzung. Am Heiligabend beschenkten sich die Käufer dann selbst und der Goldkurs zog deutlich an. Damit wurde das zuvor generierte Kaufsignal bestätigt und auch im Anschluss ließen die Käufer nicht locker. Weiterlesen