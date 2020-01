Goldman Sachs verdient weniger - Gewinnerwartungen verfehlt

15.01.2020 - 14:04 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Tomi KilgoreNEW YORK (Dow Jones)Goldman Sachs hat im vierten Quartal vor allem wegen höherer Ausgaben deutlich weniger verdient und die Markterwartungen verfehlt. Unter dem Strich verdiente die US-Bank im Zeitraum von Oktober bis Dezember mit 1,92 Milliarden US-Dollar rund ein Viertel weniger als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie belief sich laut Mitteilung auf 4,69 Dollar nach 6,04 Dollar im Vorjahr. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 5,47 Dollar gerechnet.Die Einnahmen stiegen dagegen stärker als erwartet um 23 Prozent auf 9,96 Milliarden Dollar an. Analysten hatten nur 8,55 Milliarden Dollar erwartet. Während die Erlöse im Bereich Investmentbanking um 6 Prozent auf 2,06 Milliarden Dollar sanken, kletterten die Einnahmen im Bereich Anleihen, Währungen und Rohstoffe (FICC) spürbar um 63 Prozent auf 1,77 Milliarden Dollar.Wegen höherer Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten stiegen die operativen Kosten im Quartal um 42 Prozent.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/kla/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.