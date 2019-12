Grüne: Verträge kündigen muss mit einem Klick funktionieren

30.12.2019 - 06:15 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Ob Handyvertrag oder Musikabonnement: Online einen Vertrag abzuschließen ist oft deutlich einfacher als ihn zu kündigen. Die Grünen im Bundestag wollen Unternehmen deshalb verpflichten, einen Kündigungsbutton anzubieten. Überall, wo man mit einem Klick kaufen könne, solle man auch mit einem Klick wieder kündigen können, heißt es in einem Antrag an den Bundestag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Verbraucherinnen und Verbrauchern wird es unnötig schwer gemacht, aus online geschlossenen Verträgen wieder herauszukommen", bemängelte die netzpolitische Sprecherin der Grünen, Tabea Rößner. Oft sei auf den Internetseiten nicht einfach zu erkennen, ob per Klick, Formular oder E-Mail gekündigt werden könne. "Unternehmen sollten ihre Kundinnen und Kunden durch eine gute Leistung von einer Fortsetzung ihrer Vertragsbeziehung überzeugen - nicht durch umständliche Kündigungswege", forderte Rößner. Die Grünen wollen auch, dass man für online vorgenommene Kündigungen automatische Empfangsbestätigungen bekommt. "Es kann nicht sein, dass es einer Postkutsche bedarf, damit Rechtssicherheit bezüglich des Empfangs eines Schreibens besteht", sagte Rößner./tam/DP/mis Quelle: dpa-AFX