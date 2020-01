Guard Therapeutics International AB: Guard Therapeutics presenterar valberedningen för 2020

07.01.2020 - 12:38 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Guard Therapeutics presenterar valberedningen för 2020Guard Therapeutics (Nasdaq First North Growth Market: GUARD) meddelar idagatt en valberedning har utsetts i enlighet med beslut från den extrabolagsstämman den 23 oktober 2019.Vid den extra bolagsstämman den 23 oktober 2019 beslutades att envalberedning ska utses inför kommande val och arvodering av styrelsen.Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant för var och enav de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad samtstyrelsens ordförande. Inför årsstämman 2020 ska valberedningen dockistället sammansättas baserat på förhållandena per den sista bankdagen ioktober.Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:· Rutger Arnhult, representerar M2 Asset Management AB· Jan Ståhlberg, representerar eget innehav· Jenny Karlsson, representerar Axel Karlsson· Cristina Glad, styrelsens ordförandeValberedningen ska inför årsstämman 2020 lämna förslag till; ordförande vidårsstämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övrigastämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var ochen av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsensutskott (i förekommande fall), antal revisorer, revisorer, arvode tillrevisorer och val av valberedning (alternativt beslut om principer förtillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningenför de fall valberedningen anser att gällande principer och instruktionerbör uppdateras). Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsentill årsstämman 2020.För ytterligare information, vänligen kontakta:Tobias Agervald, vdTelefon: 046-286 50 30E-post: tobias.agervald@guardtherapeutics.comOm Guard TherapeuticsGuard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgardTM har i flera prekliniskastudier dokumenterats skydda mot cell- och organskador, inklusive akutanjurskador, genom att motverka oxidativ stress och understödja regenerativaprocesser. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth MarketStockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00,certifiedadviser@penser.se.