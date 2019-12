Handelsverband: Bonpflicht bringt keinen Mehrwert

30.12.2019 - 08:50 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat das zum Jahreswechsel in Kraft tretende Kassengesetz kritisiert. Die damit einhergehende Bonpflicht schieße "weit über das Ziel hinaus", sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth im Deutschlandfunk. Die Regeln führten nicht zu mehr Sicherheit und mehr Manipulationsschutz. Zwar stehe der Einzelhandel "nicht gegen das Ziel, den Steuerbetrug zu verhindern", betonte Genth. Doch der Bon werde für den Kunden "keinen Mehrnutzen bringen und für die Finanzverwaltung auch nicht".Das Gesetz schreibe unter anderem eine neue Software für jede Kasse vor, betonte der HDE-Hauptgeschäftsführer. Wenn diese aufgespielt werde, "dann kann im Grunde überhaupt nicht mehr betrogen werden und der Kassenbon ist obsolet". Auch aus Umweltgesichtspunkten sei die Maßnahme abzulehnen. Nach Verbandsrechnungen sind zwei Millionen Kilometer Papier zusätzlich nötig, da sich der Bon um ungefähr 15 Zentimeter verlängert. Das Thermopapier könne jedoch nicht recycelt werden, so Genth.Der HDE-Chef betonte, dass das System der Betriebsprüfung funktioniere. Zusätzliche Kontrollkäufe in Läden etwa durch Finanzbeamte wären dagegen "lebensfremd".Das Kassengesetz tritt ab 1. Januar 2020 in Kraft. Mit der Belegausgabepflicht soll sichergestellt werden, dass alle Waren erfasst und somit auch besteuert werden. Der Beleg kann auch elektronisch ausgestellt werden.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/apoEND) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.