Haus von früherem Autoboss Ghosn in Tokio durchsucht

02.01.2020 - 11:15 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

TOKIO (dpa-AFX) - Ermittler haben in Tokio das Haus des vor der japanischen Justiz geflohenen Ex-Autobosses Carlos Ghosn durchsucht. Das meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag. Der in Japan auf Kaution freigelassene Ghosn war vor wenigen Tagen überraschend mit einem Privatjet in der libanesischen Hauptstadt Beirut gelandet. Wie ihm die Flucht gelang, war zunächst unklar. Der frühere Konzernchef von Renault -0,26% besitzt die französische, brasilianische und libanesische Staatsangehörigkeit sowie ein Anwesen in Libanons Hauptstadt Beirut. Im November 2018 war er wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen und angeklagt worden. Im April 2019 wurde er auf Kaution aus der Untersuchungshaft in Japan entlassen - unter strengen Auflagen, um zu verhindern, dass er flieht oder Beweismaterial vertuscht. Unter anderem wurde ihm verboten, das Land zu verlassen./tk/DP/jha Quelle: dpa-AFX