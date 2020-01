HeidelbergCement - Sind die Bullen schon geschlagen?

Sind die Bullen schon geschlagen? Momentan stehen die Käufer in der HeidelbergCement-Aktie mit dem Rücken zur Wand. Ihre Leistung am Support ab 64 EUR ist alles andere als überzeugend. In der HeidelbergCement-Aktie spitzt sich momentan aus Sicht der Käufer die Lage zu. Die Aktie bewegt sich schon seit Monaten in einer relativ breiten Range zwischen ca. 70 EUR auf der Oberseite und dem unteren Support bei 58 EUR. Zuletzt gab es innerhalb dieser Konsolidierungszone bullische Ambitionen. Der Test des oberen Widerstands im November sorgte nämlich nicht mehr für Abgaben zum unteren Support, sondern der Kurs konnte sich bereits ab ca. 64 EUR stabilisieren. Mit dieser Entwicklung bestand die Chance für einen Ausbruch aus der gesamten Konsolidierung nach oben. Versuche in diese Richtung gab es zwar, am Ende aber konnten sich die Käufer nicht durchsetzen. Im Dezember gaben die Bullen auf und es folgte ein neuerlicher Test der Unterstützungszone bei 64 EUR. Zwar zeigte sich dort wieder leichtes Kaufinteresse, Druck konnten die Bullen aber nicht machen. Im Gegenteil. Momentan wird der Supportbereich gehörig unter Beschuss genommen. Weiterlesen