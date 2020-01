Heidelberger Druck senkt Jahresprognose - Europageschäft schwächelt

20.01.2020 - 20:25 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die Heidelberger Druckmaschinen AG -8,404% hat ihre Erwartungen an das laufende Quartal und das Gesamtjahr gesenkt. Der Umsatz werde im Geschäftsjahr 2019/20 bei 2,49 Milliarden Euro und damit "leicht unter dem Niveau des Vorjahres" liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Bisher hatte der Konzern mit einer stabilen Umsatzentwicklung gerechnet. Hintergrund sind schlechte Geschäfte in wichtigen europäischen Märkten im dritten Quartal, woran sich zunächst nach Einschätzung des Unternehmens nichts ändern wird./heQuelle: dpa-AFX