Hella entwickelt Radarsoftware mit US-Startup Oculii

06.01.2020 - 14:56 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

08:56

13:56

FRANKFURT (Dow Jones)Der Licht- und Elektronikexperte Hella wird gemeinsam mit dem US-Startup Oculii eine leistungsstarke Radarsoftware entwickeln. Die strategische Partnerschaft sei anlässlich der CES 2020 in Las Vegas vereinbart worden, teilte der im MDAX notierte Autozulieferer mit.Die Radarlösungen sollen sowohl die Anforderungen für assistiertes als auch für automatisiertes Fahren erfüllen. Erste Ergebnisse der Entwicklungspartnerschaft sollen voraussichtlich 2023 in Serie gehen.Die Kooperation beinhalte auch eine strategische Beteiligung an Oculii, die im Dezember durch den im Silicon Valley ansässigen Venture Capital-Arm Hella Ventures getätigt worden sei, hieß es weiter. Finanzielle Details wurden nicht genannt.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/bam/uxdEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.