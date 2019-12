Henkel: Marco Swoboda ab Januar Finanzvorstand

20.12.2019 - 10:16 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Henkel hat einen neuen Finanzvorstand in den eigenen Reihen gefunden: Der Konsumgüterkonzern bestellte Marco Swoboda zum 1. Januar 2020 zum Corporate Senior Vice President Finance, wie Henkel mitteilte. Er tritt die Nachfolge von Carsten Knobel an, der Anfang kommenden Jahres das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernehmen wird.Der aktuelle CEO Hans Van Bylen scheidet zum 31. Dezember aus persönlichen Gründen aus dem Unternehmen aus, wie Henkel bereits Ende Oktober mitgeteilt hatte.Der 48-jährige Swoboda begann seine Karriere bei Henkel 1997 im Bereich Konzerncontrolling/Strategie und verantwortet nach Stationen im Ausland derzeit als Corporate Senior Vice President Finanzen die Leitung der weltweiten Finanzorganisation sowie der Bereiche Corporate Accounting, Beteiligungscontrolling und Corporate Finance/Treasury.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/sha/klaEND) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.