HINWEIS/Abkürzungen bei Dow Jones Newswires Deutschland

Dow Jones Newswires nutzt in seinem deutschsprachigenProgramm die folgenden Abkürzungen:BERICHTSPERIODEN:Gj Gesamtjahr bzw GeschäftsjahrHj Halbjahr1H / 2H 1. Halbjahr / 2. Halbjahr1Q - 4Q Quartale9 Mon 9 MonateJan JanuarFeb FebruarApr AprilAug AugustSept SeptemberOkt OktoberNov NovemberDez DezemberWEITERE ABKÜRZUNGEN IN ÜBERSCHRIFTEN UND FLASHZEILENAR AufsichtsratHV HauptversammlungJV Joint Ventureao außerordentlichber bereinigtgg gegenüberrd rundvorl vorläufigwg wegenVj VorjahrVm VormonatVq VorquartalPROG PrognoseEBITDA Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen(Earnings before Interest, Taxes, Depreciationand Amortization)EBIT Ergebnis vor Zinsen und Steuern(Earnings before Interest and Taxes)Erg Gew Gesch Ergebnis der gewöhnlichen GeschäftstätigkeitNettoerg NettoergebnisvSt vor SteuernnSt nach SteuernDiv DividendeStA StammaktieVz Vorzugsaktievor/ nach ao vor/ nach außerordentlichen PostenEPS Gewinn je Aktie (Earning per Share)ARPU Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde(Average Revenue Per User)ABKÜRZUNGEN DER ZEITUNGEN/ZEITSCHRIFTEN:ANE Automotive News EuropeBamS Bild am SonntagBöZ Börsen-ZeitungFASZ Frankfurter Allgemeine SonntagszeitungFAZ Frankfurter Allgemeine ZeitungFT Financial TimesFuW Finanz und WirtschaftHB HandelsblattMM Manager MagazinNZZ Neue Zürcher ZeitungSZ Süddeutsche ZeitungWamS Welt am SonntagWiWo WirtschaftswocheWSJ Wall Street JournalWSJA Wall Street Journal AsiaWSJE Wall Street Journal Europe