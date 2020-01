Hugo Boss legt Schlussspurt im 4. Quartal hin

21.01.2020 - 07:48 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

01:48

06:48

FRANKFURT (Dow Jones)Der Modekonzern Hugo Boss hat im vergangenen Jahr zwar operativ etwas weniger verdient. Im Schlussquartal wuchs das Unternehmen aber überdurchschnittlich und übertraf dabei auch die Umsatzerwartungen.Für das vierte Quartal berichtete die Hugo Boss AG ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 4 Prozent auf 825 Millionen Euro. Analysten hatten den Metzingern nur 799 Millionen Euro zugetraut. Das EBIT lag mit 122 Millionen Euro knapp unter der Prognose von 124 Millionen Euro, der operative Gewinn erhöhte sich damit um 9 Prozent. Insbesondere in Europa habe sich die Umsatzdynamik im Schlussquartal beschleunigt, teilte das Unternehmen mit. In Asien stiegen die Umsätze im vierten Quartal währungsbereinigt um 4 Prozent. Dies führte Hugo Boss auf eine anhaltende Umsatzdynamik auf dem chinesischen Festland zurück.Für das Gesamtjahr berichtete Hugo Boss ein EBIT auf vorläufiger Basis von 344 Millionen Euro, ein Rückgang um 1 Prozent. Der Umsatz legte währungsbereinigt um 2 Prozent auf 2,884 Milliarden Euro zu.Der Konzern wird seine finalen Ergebnisse für 2019 und seinen Finanzausblick für das neue Geschäftsjahr am 5. März 2020 veröffentlichen.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.