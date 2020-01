Hyundai und Kia wollen dieses Jahr 7,54 Millionen Autos verkaufen

02.01.2020 - 17:33 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

SEOUL (dpa-AFX) - Der VW +2,22% -Rivale Hyundai Motor und die kleinere Schwester Kia Motors haben nach schlechteren Verkaufszahlen im vergangenen Jahr ihr gemeinsames Absatzziel für 2020 leicht herabgesetzt. Die beiden südkoreanischen Autohersteller erwarten für dieses Jahr, 7,54 Millionen Autos verkaufen zu können. Das ging aus den Zahlen hervor, die beide Unternehmen am Donnerstag vorlegten. Im vergangenen Jahr hatte das Ziel des weltweit fünftgrößten Autobauers mit 7,6 Millionen darüber gelegen. Es konnte jedoch nicht erreicht werden. Der Absatz ging den Angaben zufolge im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 7,19 Millionen Autos zurück. Erreichen beide ihr Ziel für dieses Jahr, wäre das ein Anstieg um 5 Prozent. Vor allem der Verkauf in China, dem weltweit größten Automarkt, verlief im vergangen Jahr schleppend. Im Dezember 2019 fiel der Absatz für Südkoreas Branchenführer Hyundai außerhalb des einheimischen Markts um 5,1 Prozent auf 330 234 Autos. Der schwächere Verkauf in den aufstrebenden Märkten habe dabei die "regen Lieferungen in den fortgeschrittenen Märkten wie den USA" aufgehoben. Kim Motors vermeldete einen Rückgang des Absatzes außerhalb Südkoreas um 11,4 Prozent auf 176 316 Autos./dg/DP/nas Quelle: dpa-AFX