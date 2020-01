Ifo: Autoindustrie mindert Wachstum 2019 um 0,75 Prozentpunkte

13.01.2020 - 09:52 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Der Rückgang der Autoproduktion hat das Wirtschaftswachstum Deutschlands im vergangenen Jahr nach Aussage des Ifo-Instituts spürbar belastet. Die Konjunkturforscher sehen darin ein erstes Anzeichen für eine beginnende Umrüstung deutscher Produktionsstandorte auf die Herstellung von Elektroautos. Grund: Die Nachfrage nach deutschen Autos ist 2019 gestiegen, produziert wurden die Fahrzeuge aber verstärkt in AuslandDiese Schwäche dürfte den Anstieg der Wirtschaftsleistung 2019 um etwa 0,75 Prozentpunkte gedämpft haben", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Dabei seien Zulieferungen aus anderen Branchen berücksichtigt.Wollmershäuser spricht von einem Strukturwandel im Autosektor, der sich bereits am Arbeitsmarkt zeige. Er weist darauf hin, dass die Beschäftigtenzahl in der Automobilindustrie 2019 saisonbereinigt um 1,3 Prozent gesunken sei. Das sei ein wesentlich deutlicherer Rückgang als im verarbeitenden Gewerbe insgesamt (minus 0,2 Prozent).Zudem meldeten rund 14 Prozent der Automobilfirmen bei einer Ifo-Umfrage im Dezember Kurzarbeit, deutlich mehr als der Schnitt der übrigen Industrie, der bei 7 Prozent lag", sagte Wollmershäuser weiter. Für die kommenden drei Monate erwarteten sogar 19 Prozent Kurzarbeit, gegenüber 15 Prozent in der übrigen Industrie.Zugleich stieg aber laut Ifo die Nachfrage nach deutschen Autos, allerdings wurden die Kunden nicht aus deutscher Produktion bedient, denn die schrumpfte 2019 um 8,9 Prozent, nachdem sie bereits 2018 um 9,3 Prozent zurückgegangen war. Vielmehr erhöhte die Branche die Produktion deutscher Marken an Standorten außerhalb Deutschlands und führte die Autos dann nach Deutschland ein.So legte die Produktion deutscher Automobilhersteller in anderen europäischen Ländern im vergangenen Jahr laut Ifo-Institut um schätzungsweise 2,0 Prozent zu, nach einem Anstieg von 7,5 Prozent 2018. Gleichzeitig stiegen die deutschen Importe von Pkw aus der EU zwischen Januar und September 2019 um 16 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.Eine mögliche Ursache für die Produktionsverlagerungen der deutschen Automobilhersteller ist ein vermehrtes Umrüsten deutscher Standorte auf die Herstellung von Elektroautos", kalkulierte Wollmershäuser. In der Übergangsphase falle das Angebot an neu produzierten Pkw in Deutschland weg, und die vormals an den deutschen Standorten produzierten Pkw mit herkömmlichen Antrieben würden in anderen europäischen Ländern hergestellt.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/apoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.