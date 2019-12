Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im Dezember

20.12.2019 - 08:14 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MÜNCHEN (Dow Jones)Die deutschen Unternehmen zeigen sich im Dezember etwas zurückhaltender bei der Personalsuche. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank von 99,5 auf 98,9 Punkte, wie das Institut berichtete. "Trotzdem wird sich der Aufschwung am Arbeitsmarkt weiter fortsetzen", erklärten die Experten des Ifo-Instituts. "Die Dynamik im Jahre 2020 dürfte im Vergleich zu 2019 jedoch weniger stark ausfallen."Die Entwicklung in den Branchen war zweigeteilt. Während das Beschäftigungsbarometer in der Industrie und im Dienstleistungssektor gesunken ist, stieg es im Handel und im Bauhauptgewerbe.In der Industrie sind die Beschäftigtenzahlen weiter rückläufig. Ein Beschäftigungsaufbau findet weiterhin statt bei den Dienstleistern, wenn auch etwas weniger stark als zuletzt. In diesem Bereich sind insbesondere die Logistiker und die IT-Branche wichtige Treiber.Auf dem Bau sorgt die weiterhin gute Auftragslage für einen kontinuierlichen Beschäftigungsaufbau. Im Handel hingegen ist die Dynamik eher schwach ausgeprägt.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/apo/shaEND) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.