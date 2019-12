Ifo-Exporterwartungen steigen im Dezember spürbar

19.12.2019 - 07:54 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MÜNCHEN (Dow Jones)Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im Dezember merklich aufgehellt. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie stiegen von minus 1,6 auf plus 2,6 Punkte, wie das Institut mitteilte. Das ist der beste Wert seit Februar. "Die sich andeutende Entspannung im Handelskonflikt lässt bei den Exporteuren leichten Optimismus aufkeimen", kommentierten die Experten des Ifo-Instituts. "Auch die Wahl in Großbritannien hat für etwas mehr Klarheit gesorgt."Deutlich mehr Aufträge aus dem Ausland erwarten die Hersteller von elektronischen Produkten. Die Exporterwartungen stiegen für diesen Bereich auf den höchsten Wert seit mehr als einem Jahr. Ähnlich geht es der Pharmabranche, welche sehr gute Exportchancen für sich sieht.Deutlich weniger pessimistisch als noch im Vormonat sind die Autohersteller. Von Optimismus mit Blick auf das Auslandsgeschäft sind sie aber noch ein Stück entfernt.Einen deutlichen Dämpfer mussten die Hersteller von Nahrungs- und Genussmitteln verkraften. Es werden zwar weiterhin gute Geschäfte mit dem Ausland erwartet, aber weniger umfangreich als zuletzt. Rückläufige Exporte erwarten weiter die Metallerzeuger.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/apo/smhEND) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.