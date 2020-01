Ifo-Institut für Direktzahlung von Windkraftbetreibern an Bürger

06.01.2020 - 11:09 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

05:09

10:09

BERLIN (Dow Jones)Das Ifo-Institut hat sich in der Debatte um ein Windbürgergeld für eine direkte Zahlung durch die Anlagenbetreiber ausgesprochen. Windmühlen, die weit weg von Siedlungen erbaut würden, hätten damit einen Kostenvorteil, erklärte Karen Pittel, Leiterin des Ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen. "Damit sich Anlagen in Siedlungsnähe lohnen, müssen sie ihren Kostennachteil durch einen höheren Windertrag kompensieren."Ein solches Modell könne pauschalen Abstandsregelungen weit überlegen sein, so Pittel. Eine Übernahme des Bürgergelds durch den Staat würde volkswirtschaftlich dagegen die falschen Signale setzen. Auch seien Zahlungen nach dem "Gießkannen-Prinzip" an die gesamte Gemeinde oder in einem festgelegten Umkreis nicht zielführend und würden die Kosten der Energiewende unnötig erhöhen.Fachagentur Wind für Beteiligung der GemeindenAuch die Fachagentur Windenergie an Land zeigte sich offen für das in der vergangenen Woche von der SPD vorgeschlagene Windbürgergeld. "Klar ist, dass den Menschen, die die Anlagen jeden Tag sehen und hören, ein finanzielles Angebot gemacht werden sollte", erklärte der Energiewirtschafts-Referent Jürgen Quentin im Tagesspiegel Background. Allerdings bevorzuge er eine Beteiligung der Gemeinden statt Direktzahlungen an Bürger. "Das stärkt den Gemeinschaftsgedanken", so Quentin. Wenn die Kommunen das Geld erhielten, könnten sie Dinge tun, von denen alle etwas hätten, beispielsweise dringend nötige Sanierungen öffentlicher Gebäude finanzieren.Studie sieht Zusammenhang von Windrad-Ablehnung und StressDer Tagesspiegel berichtete auch über eine Studie der Umweltpsychologen Gundula Hübner und Johannes Pohl von der Universität Halle-Wittenberg, die zwischen 2012 und 2014 die Geräuschemissionen eines Windparks in Norddeutschland untersucht und Anwohner befragt hatten. Demnach hätten knapp zehn Prozent der Befragten, die sich von den Windrädern belästigt fühlten, am Anfang des Untersuchungszeitraums erklärt, mindestens einmal pro Monat unter Stresssymptomen zu leiden.Eine erneute Befragung zwei Jahre später habe ergeben, dass der Anteil der Menschen, die unter konkreten Symptomen litten, auf 6,8 Prozent gesunken war. Menschen, die gegenüber Windkraftanlagen von vornherein sehr kritisch eingestellt waren, meldeten laut dem Bericht weiterhin die größten Probleme mit den Geräuschemissionen. Diese Gruppe habe auch wenig Interesse an Methoden zur Stressbewältigung geäußert, so der Tagesspiegel. Die Studienautoren hätten daher empfohlen, Probleme und Bedenken der Anwohner bereits in der Planungsphase mit ihnen zu thematisieren und diese Erfahrung möglichst positiv zu gestalten.Link zur Studie: https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Schall/DBU_MLU_WEA-Geraeuschprojekt_Bericht2014.pdfKontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.