Ifo-Institut schlägt Abschaffung von Überhangmandaten vor

20.01.2020 - 11:33 | Quelle: Dow Jones Newsw...

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat einen neuen Vorschlag für die Reform des Wahlrechts zum Bundestag in die Debatte gebracht. "Damit könnten die vielen Überhang- und Ausgleichsmandate abgeschafft und ein hoher zweistelliger Millionenbetrag gespart werden", erklärten die Ifo-Forscher Volker Meier und Niklas Potrafke. Der Ifo-Vorschlag sieht vor, einzelne Direktmandate nicht an den jeweiligen Sieger im Wahlkreis zu vergeben, wenn dadurch Überhangmandate entstehen würden.Direktmandate würden an eine Partei nur so lange vergeben, wie dies ihrem Zweitstimmenanteil entspricht, wobei wie bisher die einzelnen Bundesländer getrennt behandelt würden. "Bei Beibehaltung des gegenwärtigen Wahlrechts könnten sich bei der nächsten Bundestagswahl rechnerisch noch mehr Mandate ergeben als im aktuellen Bundestag", erläutern die Autoren. Deswegen sei dies ein guter Zeitpunkt für eine Reform.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.