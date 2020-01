Industriepräsident für anderen Umgang mit Daten in Deutschland

06.01.2020 - 05:55 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Industriepräsident Dieter Kempf hat sich für einen anderen Umgang mit Daten in Deutschland ausgesprochen - damit Unternehmen neue Geschäftsmodelle entwickeln können. "Deutschland muss besser bei Zugang und Nutzung von Daten werden", sagte Kempf der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Es gebe noch keine große Kultur einer Datenökonomie. "Das liegt daran, dass wir Deutschen leider überwiegend immer noch Fans einer Datensparsamkeit sind. Damit haben wir uns von der Datenökonomie weitgehend abgeschottet." Dies gelte auch für Bereiche, in denen nicht unbedingt immer personenbezogene Daten betroffen seien. "Davon müssen wir uns lösen. Wir müssen weg vom Grundsatz der Datensparsamkeit hin zur Idee der Datensouveränität", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie. "Unsere Unternehmen brauchen eine Lösung, um Daten ökonomisch richtig nutzen zu können. Daraus entstehen neue Geschäftsmodelle."/hoe/DP/zb Quelle: dpa-AFX