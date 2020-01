Inflation im Euroraum steigt im Dezember auf 1,3 Prozent

17.01.2020 - 11:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Andreas PleckoFRANKFURT (Dow Jones)Der Preisdruck in der Eurozone hat im Dezember aufgrund höherer Energie- und Lebensmittelpreise zugenommen. Die Verbraucherpreise stiegen um 1,3 (November: 1,0) Prozent gegenüber Vorjahr. Die Statistikbehörde Eurostat bestätigte damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 7. Januar. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an.Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, blieb im Dezember stabil auf einem niedrigen Niveau. Die Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) verharrte bei 1,3 Prozent. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend.Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise im Dezember in der Gesamtrate um 0,3 Prozent, in der Kernrate betrug die Steigerung 0,4 Prozent. Die vorläufigen Daten wurden damit - wie von Volkswirten erwartet - bestätigt.Die EZB erwartet für das laufende Jahr einen Rückgang der Inflation auf 1,1 (Prognose 2019: 1,2) Prozent.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/apo/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.