Innogy gewinnt Auktion für 42 Solaranlagen in Polen

BERLIN (Dow Jones)Der nun zum Eon-Konzern gehörende Energieversorger Innogy verstärkt seine Solar-Präsenz in Polen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben eine Ausschreibung der dortigen Energieregulierungsbehörde für 42 Freiflächen-Photovoltaikanlagen gewonnen. Die installierte Leistung der Systeme soll 42 Megawatt betragen. Sie sollen von der Tochtergesellschaft Renewables Polska in den Woiwodschaften Westpommern, Pommern und Großpolen realisiert werden.Die gewonnenen Projekte sind für sich gesehen eher klein", erklärte Innogy-Solarleiter Thorsten Blanke. Aber sie seien in Gruppen oder Clustern angeordnet, um so den Bau und Betrieb effizienter zu gestalten. "Diese Projekte sind der erste Schritt zum Aufbau eines Solarportfolios in Polen", so Blanke.Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. In Polen betreibt Innogy bislang acht Windparks an Land mit über 240 Megawatt. Vor einem Jahr hatte der Versorger das erste Solarkraftwerk in Betrieb genommen.