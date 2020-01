Institute: Massiver Steuerbetrug Grund für hohen EU-Handelsüberschuss

07.01.2020 - 14:56 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Die Handelsstatistik der Europäischen Union (EU) weist nach der Analyse zweier Wirtschaftsforschungsinstitute auf einen massiven Umsatzsteuerbetrug hin. "Die EU hat mit sich selbst einen Handelsüberschuss von 307 Milliarden Euro, bei einer korrekten Erfassung aller Im- und Exporte müsste dieser aber null sein", erklärten das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) und das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. Messfehler allein könnten diese systematische Abweichung nicht erklären.Vielmehr scheint massiver Umsatzsteuerbetrug eine Ursache, der die EU-Staaten 30 bis 60 Milliarden Euro pro Jahr kostet", betonten die Institute unter Verweis auf eine von ihnen vorgenommene Datenanalyse. Deklarierten Unternehmen Umsätze als Exporte, seien diese von der Umsatzsteuer befreit. "Werden diese Umsätze aber gar nicht im Ausland erzielt, sondern im Inland, fehlen sie in der Importstatistik des angeblichen Handelspartners und bleiben damit unversteuert", erklärten die Studienautoren, IfW-Präsident Gabriel Felbermayr und Ifo-Forscher Martin Braml.Nach ihren Schätzungen sind dem europäischen Fiskus so alleine im Jahr 2018 rund 30 Milliarden Euro verloren gegangen. Sie empfahlen einen digitalen, automatisierten Datenabgleich von Importen und Exporten innerhalb der EU, um Bilanzfehler künftig zu verringern und Betrug zu erschweren.Grundlage ist eine Analyse der Handelsdaten aller 28 EU-Länder untereinander seit 1999. Allein 2018 habe der EU-EU-Handelsüberschuss beachtliche 307 Milliarden Euro betragen - knapp 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der EU und mehr als das BIP der acht kleinsten EU-Länder zusammen. Die gesamte Welt hatte 2018 laut den Angaben einen Handelsüberschuss mit sich selbst von 357 Milliarden Euro. Die globale Abweichung geht demzufolge zu 86 Prozent allein auf die EU zurück.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.