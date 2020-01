Irans Präsident verurteilt die USA und droht mit Vergeltung

03.01.2020 - 08:23 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Präsident Hassan Ruhani hat nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani die USA scharf verurteilt und Vergeltung angekündigt. "Zweifellos werden der Iran und andere unabhängige Staaten dieses schreckliche Verbrechen der USA rächen", schrieb Ruhani am Freitag in einem Beileidsschreiben auf seiner Webseite. Diese feige Tat zeige die Verzweiflung der amerikanischen Nahostpolitik und wie die Amerikaner ihrer Interessen wegen alle menschlichen Prinzipien außer Acht ließen. "Diese Tat ist ein weiterer dunkler Fleck für die USA", schrieb der Präsident. Das ganze iranische Volk sei bestürzt über die Ermordung des Generals. Gleichzeitig verdoppele dieser Mord den Willen des Irans im Kampf gegen die Expansionspolitik der USA, schrieb Ruhani. Außenminister Mohammed Dschwad Sarif twitterte: "Die Ermordung General Soleimanis (...) wird zu einer Eskalation der Krise führen." Solejmani sei ein Vorbild im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen. Die Revolutionsgarden erklärten, der Nationale Sicherheitsrat werde in einem Krisentreffen die nächsten Schritte des Irans gegen die USA besprechen. Präsident Ruhani und IRGC-Generäle würden an dem Treffen teilnehmen. Nach den Freitagsgebeten wird im Iran mit Protestdemonstrationen gegen die USA gerechnet./str/fmb/DP/fba Quelle: dpa-AFX