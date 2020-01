IRW-News: AMP German Cannabis Group Inc.: AMP German Cannabis Group meldet geplante Privatplatzierung zur Finanzierung des deutschen Importgeschäfts für medizinischen Cannabis

09.01.2020 - 07:31 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

IRW-PRESS: AMP German Cannabis Group Inc.: AMP German Cannabis Group meldet geplante Privatplatzierung zur Finanzierung des deutschen Importgeschäfts für medizinischen CannabisDiese Pressemeldung ist nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.BERLIN (Deutschland), 8. Januar, 2020 - AMP German Cannabis Group Inc. (AMP oder das Unternehmen) (CSE: XCX) (FWB: C4T, ISIN: CA00176G1028) meldet eine geplante Privatplatzierung von bis zu 8.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 CAD pro Aktie (Bruttoeinnahmen von bis zu 2.000.000 CAD).Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot zur Finanzierung seines Importgeschäfts sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden. Sämtliche Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, werden gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Emissionsdatum unterliegen.In Zusammenhang mit dem Aktienangebot könnte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen und Warrants an eine oder mehrere unabhängige Parteien zahlen.Über die AMP German Cannabis Group Inc.Die AMP German Cannabis Group ist auf den Import von EU-GMP-zertifiziertem medizinischem Cannabis aus europäischen und außereuropäischen Ländern nach Deutschland spezialisiert. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.amp-eu.com.Ansprechpartner:Alex Blodgett, CEO & DirectorTel: +236-833-1602Kanada: investor@amp-eu.comDeutschland: investor@amp-eu.deSocial Media-Links: Twitter, Reddit, LinkedIn und Facebook. Medien-Kit: www.amp-eu.com/media-kitVorsorgliche HinweiseDiese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf einer der Aktien in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder nach staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an U.S. Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierung.Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, basieren, einschließlich in Bezug auf den Abschluss des Angebots, den Zeitpunkt des Angebots und die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwierig zu steuern oder vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.Quelle: AMP German Cannabis Group Inc.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49717Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49717&tr=1

Quelle: dpa-AFX