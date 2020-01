IRW-News: Canada Cobalt Works : Canada Cobalt nimmt 1.371.437 Dollar aus der Ausübung von Warrants ein

14.01.2020 - 17:18 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

IRW-PRESS: Canada Cobalt Works : Canada Cobalt nimmt 1.371.437 Dollar aus der Ausübung von Warrants ein14. Januar 2020 - Canada Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) das Unternehmen oder Canada Cobalt) freut sich, bekannt zu geben, dass alle Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,50 Dollar aus der Finanzierung des Unternehmens vom Januar 2018 ausgeübt wurden, davon 2.742.875 Warrants in den vergangenen Wochen (200.000 wurden Anfang 2019 ausgeübt).Mit der Ausübung dieser Warrants hat das Unternehmen seinen Kassenbestand diesen Monat um 1.371.437 Dollar aufgestockt, nachdem es im September und November 2019 im Zuge von zwei Privatplatzierungen mit strategischen Investoren 2.134.500 Dollar und Anfang Dezember 2019 im Rahmen einer Flow-Through-Finanzierung 800.000 Dollar eingenommen hat.Die Bohrungen bei der hochgradigen Silberentdeckung Castle East von Canada Cobalt laufen, wobei in Kürze weitere Ergebnisse von Castle East erwartet werden. Außerdem wurde gerade ein Arbeitsprogramm im ehemals produzierenden hochgradigen Silberkonzessionsgebiet Beaver aufgenommen. Die patentierten Claims bei Beaver, die Teil der historischen Mine Beaver-Timiskaming waren, liegen etwa fünf Kilometer von der neu erworbenen PolyMet-Anlage des Unternehmens in der Stadt Cobalt entfernt.Über Canada Cobalt Works Inc.Das Vorzeigeprojekt von Canada Cobalt, die Mine Castle und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle im aussichtsreichen, ehemals produzierenden hochgradigen Silber-Bergbaugebiet Gowganda im Norden von Ontario, weist ein starkes Explorationspotenzial für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit unterirdischem Zugang zu Castle, einer Pilotanlage zur Herstellung von kobaltreichen Gravitationskonzentraten am Standort und einem eigens entwickelten hydrometallurgischen Verfahren namens Re-2OX zur Herstellung von Kobaltsulfat- und Nickel-Mangan-Kobalt-Formulierungen für den technischen Einsatz ist Canada Cobalt strategisch positioniert, um sich zu einem vertikal integrierten Branchenführer in der Kobaltextraktion und -gewinnung in Nordamerika zu entwickeln, während das Unternehmen zugleich den starken neuen Marktzyklus für Silber und Gold für sich nutzt.Frank J. BasaFrank J. Basa, P. Eng.President und Chief Executive OfficerFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner:Frank J. Basa, P.Eng.,President and CEO1-416-625-2342-Marc Bamber,Directormb@buffaloassociates.com+44-7725-960939Canada Cobalt Works Inc.3028 Quadra CourtCoquitlam, B.C., V3B 5X6CanadaCobaltWorks.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49766Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49766&tr=1

