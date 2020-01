IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver produziert 2019 4.018.735 Unzen Silber und 38.907 Unzen Gold (7,1 Millionen Unzen Silberäquivalent)

10.01.2020 - 21:56 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 7 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Dow Jones hat von IRW-Press eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.Vancouver (Kanada), 10. Januar 2020 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/) meldet eine Gesamtproduktion für 2019 von 4,05 Millionen Unzen (oz) Silber und 38.907 oz Gold. Die Silberäquivalentproduktion belief sich bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 80:1 auf insgesamt 7,1 Millionen oz. Im vierten Quartal 2019 betrug die Silberproduktion 939.511 oz, während sich die Goldproduktion auf 9.578 oz belief. Dies entspricht einer Silberäquivalentproduktion von 1,7 Millionen oz.Aufgrund der Einstellung der Bergbautätigkeit in der Mine El Cubo während des Quartals und den geringeren Durchsatzleistungen und Gehalten bei Bolanitos, die teilweise durch die höhere Produktionsleistung bei Guanacevi und die neue Produktion bei El Compas kompensiert wurden, fiel die Silber- und Goldproduktion im vierten Quartal 2019 niedriger aus als im vierten Quartal 2018. Das Unternehmen widerrief seine revidierten Zielvorgaben im vierten Quartal 2019; die Silberproduktion verfehlte das untere Ende des revidierten Produktionsziels um 4 % und die Goldproduktion lag 2 % unter den revidierten Zielvorgaben für 2019.Die Silberäquivalentproduktion fiel im vierten Quartal 2019 etwas geringer aus als im dritten Quartal 2019, da der Betrieb der Mine El Cubo am 30. November 2019 eingestellt wurde. Das Management hat bei Guanacevi im zweiten Quartal 2019 und bei Bolanitos im dritten Quartal 2019 mehrere Maßnahmen eingeleitet, um die beiden Produktionsstätten wieder in die Gewinnzone zu führen. Für 2020 werden weitere Verbesserungen der Fördermengen, der Erzgehalte und der produzierten Unzen erwartet.Bradford Cooke, CEO von Endeavour, meint dazu: Die Leistung des Unternehmens wurde im vergangenen Jahr durch Betriebsschwierigkeiten bei allen vier Minen beeinträchtigt. Im zweiten und dritten Quartal haben wir umfassende Änderungen in den Minenbetrieben vorgenommen und können nun in deren Folge endlich eine Trendumkehr bei der Produktion verzeichnen, angeführt von Guanacevi. Endeavour rechnet 2020 mit einer höheren Produktionsleistung bei allen seiner drei Minen.Wir haben den Ausbau unserer Projekte Terronera und Parral vorangetrieben und im vierten Quartal weitere technische Vergleichsstudien für Terronera abgeschlossen und die Erkundungsbohrungen bei Parral fortgesetzt. Eine endgültige aktualisierte Vormachbarkeitsstudie für Terronera wird diesen Monat fertiggestellt und eine wirtschaftliche Erstbewertung für Parral wird im ersten Quartal 2020 erwartet."Wichtigste Produktionsergebnisse für das 4. Quartal 2019 (gegenüber dem 4. Quartal 2018)- Silberproduktion um 32 % auf 939.511 oz zurückgegangen- Goldproduktion um 27 % auf 9.578 oz zurückgegangen- Silberäquivalentproduktion von 1,7 Millionen oz (bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 80:1)- Silberverkauf um 17 % auf 1.050.157 oz zurückgegangen- Goldverkauf um 9 % auf 10.803 oz zurückgegangen- Barrenbestand von 89.677 oz Silber und 287 oz Gold am Quartalsende- Konzentratbestand von 5.353 oz Silber und 300 oz Gold am QuartalsendeWichtigste Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 (gegenüber dem Geschäftsjahr 2018)- Silberproduktion um 27 % auf 4.018.735 oz zurückgegangen- Goldproduktion um 27 % auf 38.907 oz zurückgegangen- Silberäquivalentproduktion von 7,1 Millionen oz (bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 80:1)- Silberverkauf von insgesamt 4.054.652 oz- Goldverkauf von insgesamt 39.151 oz- Umsetzung operativer Verbesserungen in allen Minen, um 2020 freien Cashflow zu generieren- Erreichen der kommerziellen Produktion bei El Compas am Ende des ersten Quartals- Sicherung der endgültigen Regierungsgenehmigungen für die Errichtung von Terronera im zweiten Quartal- Pacht von zwei Konzessionsgebieten neben zwei Erzkörpern in der Mine Guanacevi und Aufnahme der Exploration, Erschließung und Produktion in diesen Konzessionsgebieten im dritten Quartal- Veröffentlichung positiver Ergebnisse der Erkundungsbohrungen bei Guanacevi, Bolanitos und Parral- Durchführung fortgeschrittener Wirtschaftsstudien zur Optimierung und Risikominderung des Projekts Terronera- Veröffentlichung positiver Explorationsergebnisse an der Oberfläche und Aufnahme der Bohrungen in zwei sehr aussichtsreichen Konzessionsgebieten in Chile- Einstellung des Betriebs der Mine El Cubo im vierten QuartalProduktion für 2019https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49737/news.20-1.q4produpd-Final- clean_DEPRcom.001.png1) Silberäquivalentunzen werden unter Anwendung eines Verhältnisses von 80:1 berechnet.Produktion im vierten Quartal 2019 per Minenbetriebhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49737/news.20-1.q4produpd-Final- clean_DEPRcom.002.png1) gpt = Gramm pro TonneProduktion 2019 per Minenbetriebhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49737/news.20-1.q4produpd-Final- clean_DEPRcom.003.png1) gpt = Gramm pro Tonne2) Ergebnisse ab Beginn der kommerziellen Produktion am 16. März 2019GuanaceviDie Produktion nahm verglichen mit dem vierten Quartal 2018 in erster Linie aufgrund der höheren Durchsatzleistung und der höheren Erzgehalte zu. Die Durchsatzleistung und die Erzgehalte stiegen im Jahresvergleich infolge der betrieblichen Änderungen, die zur Verbesserung der Minenproduktion umgesetzt wurden, während der verbesserte Zugang zu den hochgradigeren Erzen in den Erzkörpern Milache und Porvenir Cuatro Extension (P4E) die Produktion aus den niedriggradigeren Erzkörpern Porvenir Norte und Santa Cruz ersetzte; diese Erzkörper sind nun geschlossen. Die Durchsatzleistung und die Gehalte im vierten Quartal stellten die höchsten Werte des Jahres dar, da die im zweiten Quartal umgesetzten Betriebsverbesserungen erste Ergebnisse lieferten. Die Minenerschließung in den Erzkörpern Milache und P4E verlief planmäßig, während die Erschließung des Erzkörpers SCS dem Plan hinterherhinkte. Die Silberproduktion erreichte das untere Ende der revidierten Zielvorgaben für 2019 und die Goldproduktion übertraf das obere Ende des revidierten Produktionsziels um 1 %.BolañitosDie Produktion ging im Vergleich zum vierten Quartal 2018 aufgrund der geringeren Durchsatzleistung und niedrigeren Silber- und Goldgehalte zurück. Die Minenproduktion nahm im Jahresvergleich ab, da der Minenplan umgestellt werden musste, um die Mischung von Erzen mit hohem und geringem Erzgehalt zu ermöglichen. Darüber hinaus gab es Probleme mit der Verfügbarkeit von Geräten und die Minenerschließung verblieb hinter dem Plan, was einen unzureichenden Zugang zu Erz zur Folge hatte. Das Unternehmen hat im dritten Quartal 2019 Betriebsmaßnahmen eingeleitet, um die Minenproduktion zu verbessern; dies sollte der Produktion im Jahr 2020 zugutekommen. Die Silber- und Goldproduktion entsprach nicht den revidierten Zielvorgaben für 2019 und verfehlte diese um 11 % bzw. 1%.El CompasBei El Compas ist kein Vergleich mit einer Produktion des Vorjahres möglich; die Produktion ging jedoch gegenüber dem dritten Quartal 2019 zurück und zwar in erster Linie aufgrund geringerer Gehalte, die teilweise durch die etwas höhere Durchsatzleistung ausgeglichen wurden. Die Gehaltsschwankungen sind auf verschiedene Teile des Erzkörpers Orito zurückzuführen. Die Durchsatzleistung entsprach im vierten Quartal 2019 dem Plan, die Silber- und Goldproduktion verblieb jedoch hinter dem Plan. In den ersten drei Quartalen der kommerziellen Produktion lag die Durchsatzleistung bei 95 % des Plans, während die Goldgehalte den Plan um 7 % übertrafen und die Silbergehalte um 10 % hinter dem Plan verblieben. Die Silberausbeuten in diesem Zeitraum lagen 8 % über dem Plan, während die Goldausbeuten den Plan um 3 % verfehlten. Die endgültigen Raffinationsabrechnungen für die Konzentratproduktion im dritten Quartal 2019 wiesen einen geringeren Goldgehalt auf als geschätzt. Diese Anpassungen wurden in den Produktionsergebnissen für das vierte Quartal erfasst und beeinträchtigten die gemeldeten Ausbeuten. Die zukünftigen Ausbeuten werden erwartungsgemäß bei mehr als 80 % liegen. Die Silber- und Goldproduktion entsprach den revidierten Zielvorgaben für 2019.El CuboDas Unternehmen hat den Betrieb der Untertagemine El Cubo am 30. November 2019 eingestellt, da die Reserven erschöpft waren. Die Mine, die Anlage und die Bergeeinrichtungen wurden in den kurzfristigen Pflege- und Wartungszustand überführt, während das Management die Alternativen einschließlich einer endgültigen Stilllegung sondiert. Im Oktober und November wurden in der Mine 39.206 Tonnen mit 106 g/t Ag und 1,16 g/t Au verarbeitet, was einer Produktion von 122.780 oz Silber und 1.161 oz Gold und damit einem bedeutenden Rückgang gegenüber dem Vorjahr und dem vorausgegangenen Quartal entsprach. Die Silber- und Goldproduktion erfüllte die revidierten Zielvorgaben für 2019 nicht und verfehlte diese um 9 % bzw. 13 %.